Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan Bei den Abfahrtszeiten gibt es kleine Änderungen. Außerdem kommen neue Fahrten hinzu.

Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan. © Symbolfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Ab Sonntag, 11. Dezember, gilt ein neuer Fahrplan. Mit diesem sind auch einige Änderungen für die Buslinien im Stadtverkehr Freital und im Regionalverkehr in der Weißeritzregion verbunden. Wie der Regionalverkehr Dresden (RVD) informiert, wurden einige Abfahrtszeiten an den Wochentagen geringfügig verändert, um Anschlüsse und Umsteigemöglichkeiten besser absichern zu können.

Auch neue Fahrten sind im Plan dabei. Das gilt etwa für die Linien C und E. Speziell wird auf der Linie C eine neue Hin- und Rückfahrt um 17.34 Uhr vom Bahnhof Freital-Deuben nach Bannewitz und zurück eingeführt. Dagegen werden in den Morgenzeiten die Angebote gestreckt. Weiterhin wird auf der Linie E, neben leichten zeitlichen Verschiebungen, auch eine neue Hin- und Rückfahrt am Sonntagvormittag vom Bahnhof Deuben zum Raschelberg zurück aufgenommen. Auf der Linie 360 gibt es am Wochenende künftig eine weitere Fahrt zwischen Bannewitz und Dresden .

Mit dem neuen Fahrplan wird außerdem der grenzüberschreitenden Busverkehr weiter ausgebaut. Dafür pendelt ab 2017 die Linie 398 in Ergänzung zur Linie 360 im Tagesbereich alle zwei Stunden siebenmal täglich auf der E55 zwischen Teplice–Altenberg von/nach Dippoldiswalde, Possendorf, Bannewitz und Dresden. (SZ)

Auskünfte gibt es online oder telefonisch: 0351 4921357

