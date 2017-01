Ab sofort gibt’s Faschingskarten Der Leisniger Fasching geht in diesem Jahr in die 64. Saison. Der Ticketverkauf läuft diesmal ein wenig anders ab als gewohnt.

Diese originelle Werbung für den Leisniger Karneval hat Marko Leske aus Altleisnig fotografiert. © Mario Leske

Die Zeiten, in denen sich Faschingsfans beinahe um die Karten für eine Party in Leisnig geprügelt haben, sind vorbei. Wer schnell ist, bekommt mit ziemlicher Sicherheit auch Tickets für seine Wunschveranstaltung. Das funktioniert inzwischen viel einfacher, nicht nur wegen des Internets, das die Akteure des Carnevalclubs Leisnig (CCL) seit Jahren ebenfalls für den Kartenvorverkauf nutzen. Wer darüber sowie bei den bekannten Ansprechpartnern des Vereins Karten bestellt hat, der kann diese am Freitag dieser sowie nächster Woche, 20. Januar, ab 19.30 Uhr im Schützenhaus abholen.

Darüber hinaus hat der CCL in dieser Saison mehrere Vorverkaufsstellen eingerichtet. Das ist neu. Im Gästeamt an der Kirchstraße kann Manuela Röder ab sofort bis auf den Auftaktabend für alle weiteren Veranstaltungen Tickets anbieten. Das Gleiche trifft auf die Shell-Tankstelle und das Schützenhaus, beide an der Chemnitzer Straße, zu. Überdies gibt es in Döbeln eine Vorverkaufsstelle. Das ist der ADAC-Punkt an der Fronstraße 17.

Die Leisniger Narren feiern in diesem Jahr unter dem Motto „Bauer sucht, die Frauen warten – der CCL im Schrebergarten“, und zwar am 18. Februar, am 19. Februar (für ältere Bürger), am 25. Februar sowie am Rosenmontag, 27. Februar.

Für den Kinderfasching am 26. Februar müssen sich die jüngsten Faschingsfans samt Eltern und Großeltern im Vorfeld nicht um Karten bemühen. Die gibt es später in der Karl-Zimmermann-Turnhalle, wo die Partys wieder über die Bühne gehen. Auch die Räume im Schützenhaus können noch einbezogen werden. Vorm Kinderfasching gibt es wie üblich einen großen Umzug durch die Stadt. Der setzt sich um 12 Uhr vom Marktplatz aus zur Turnhalle in Bewegung. (DA/sig)

