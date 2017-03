Gut zu wissen Ab sofort: Fuß vom Gas An der Herrmann- und der Oberen Weinbergstraße ist die Geschwindigkeit jetzt auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vor dem Pflegeheim Berta Börner an der Herrmannstraße gelten die 30 Kilometer pro Stunde rund um die Uhr. © Dietmar Thomas Vor dem Pflegeheim Berta Börner an der Herrmannstraße gelten die 30 Kilometer pro Stunde rund um die Uhr.

Vor der Oberschule am Oberen Weinberg ist die 30er-Zone auf die Zeit beschränkt, in der dort viele Fußgänger unterwegs sind.

Während der Bauarbeiten an der Geschwister-Scholl-Oberschule und auf den umliegenden Straßen haben sich die Kraftfahrer daran gewöhnt, dass der Tacho dort 50 Kilometer pro Stunde zeigen durfte. Ab sofort heißt es aber vor dem Seniorenpflegeheim Berta Börner und der Oberschule: Fuß vom Gas. Denn die 30er-Zone ist zurück.

Die Schilder sind in dieser Woche aufgestellt worden. Dabei gibt es einen kleinen Unterschied. Während die Geschwindigkeitsbegrenzung vor dem Pflegeheim rund um die Uhr gilt, ist sie vor der Schule zeitlich zwischen 6 und 18 Uhr begrenzt. Dass es die Schilder wieder gibt, ist einem Beschluss des Bundesrates zu verdanken, der das Ausweisen geschwindigkeitsreduzierter Zonen vor solchen Einrichtungen, aber auch Kindertagesstätten erleichtert.

Die 30er-Schilder sollen zu mehr Rücksichtnahme der Kraftfahrer gegenüber den Fußgängern beitragen, die in den beiden Straßen überwiegend Kinder, Jugendliche, ältere und in der Bewegung eingeschränkte Menschen sind. Es gibt aber Befürchtungen, dass die Kraftfahrer trotz herabgesetzter Geschwindigkeit rasen. Deshalb entstand der Wunsch nach einem zusätzlichen Zebrastreifen. Doch dafür fehlen in Roßwein die Voraussetzungen. Das heißt, in den beiden Straßen müsste ein wesentlich höheres Verkehrsaufkommen herrschen und die Möglichkeit bestehen, in der Mitte der Straße eine Querungshilfe mit Extra-Beleuchtung zu bauen. Beides ist nicht der Fall. (DA/rt/sig)

