Ab September wird in Kiebitz gebaut Nach mehr als einem Jahr Verzögerung soll zuerst der Kanalbau beginnen. Eine Vollsperrung ist geplant.

Im September soll endlich der Straßen- und Kanalbau der Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt Kiebitz beginnen. © Archiv/André Braun

Die Ausschreibung für die Ortsdurchfahrt in Kiebitz läuft zurzeit. „Der Baubeginn ist für Anfang September geplant“, so Cornelia Kluge vom Landratsamt Mittelsachsen. Es werde eine Winterbaustelle. Das ist möglich, weil zuerst Arbeiten wie der Kanalbau und das Verlegen von Medien anfallen und diese auch im Winter erledigt werden können.

Zur Ratssitzung hatte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) mitgeteilt, dass der Landkreis, der Träger der Straße vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr zwar Fördergeld für diese Maßnahme zugesagt hat, aber noch kein Fördergeldbescheid vorliege. „Das ist eine schwache Leistung vom Land“, sagte der Bürgermeister. Denn wenn das Vorhaben wieder verschoben wird, muss die Gemeinde auch die Vorhaben, die in Verbindung mit dem Straßenbau stehen, verschieben. Dabei handelt es sich um den Bau des Gehweges und der Straßenbeleuchtung. Schon einmal mussten das dafür im Haushalt eingestellte Geld und die Fördermittel verschoben werden. Denn die Baumaßnahme sollte bereits im vergangenen Jahr beginnen. Der Landkreis bekam damals kein Fördergeld und musste das Vorhaben verschieben.

Die Verzögerung zwischen der Zusicherung des Fördergeldes und der Bewilligung begründet Nicole Wernicke vom Lasuv wie folgt: „Insgesamt sind seit der Zuweisung der zusätzlichen Mittel im Juni 2017 433 Bescheide sowie für weitere 162 Maßnahmen die Dokumente zu erstellen. Das Amt arbeitet gegenwärtig intensiv an der Bewilligung der 595 Maßnahmen. Aufgrund der hohen Zahl an Anträgen wird dies jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch der Bescheid „K 7547 Kiebitz“ des Landratsamtes Mittelsachsen wurde bereits vorgeprüft und wird in Kürze bewilligt werden.“

Nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt soll die Fahrbahnbreite vom Ortseingang bis zum Abzweig Töllschütz durchgehend 5,50 Meter betragen. Gebaut wird auf einer Länge von 695 Metern. Hinzu kommt der Gehweg mit einer Breite von durchschnittlich 1,50 Metern. Notwendig ist ebenfalls der Bau von Stützmauern. Die Gemeinde Ostrau hat für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kiebitz 160 500 Euro eingeplant. Für den etwa einen Kilometer langen Fußweg sind es noch einmal 294 300 Euro. Für diese beiden Vorhaben stehen Fördermittel der Integrierten Entwicklungsstrategie (Iles) in Aussicht. Dann wird die Gemeinde noch anteilmäßig an den Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 150 000 Euro für den Bau der Stützmauern beteiligt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt 965 000 Euro.

