Ab Nikolaus brechen alle Dämme Stollen, Weihnachtssterne und Bäume: Händler sind für die kurze Adventszeit gerüstet und verweisen auf gute Preise.

Nun geht es los, das Geschäft mit den Weihnachtssternen: Dorit Pfennig vom Großenhainer Blumenhaus Uecker hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. © Kristin Richter

Großenhain. Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Die kürzeste Adventszeit seit 2006 beginnt – auch damals fiel der Heiligabend auf den vierten Advent – und mit ihr die Schlacht um alles, was wie Weihnachten duftet, schmeckt oder ausschaut. Die traditionelle Zurückhaltung angesichts des vorgelagerten Totensonntags wird über Bord geworfen und geschmückt, gebacken und nicht zuletzt gekauft, was die adventliche Muse hergibt.

„Bis zum vergangenen Wochenende waren wir voll auf Grabschmuck eingestellt. Nun denken wir weihnachtlich“, bekennt Heike Uecker. Die Inhaberin vom gleichnamigen Großenhainer Blumengeschäft war deshalb auch gleich am Montagvormittag auf dem Großmarkt und hat kistenweise Weihnachtssterne besorgt. Die adventlichen Begleiter in rosa, rot und cremefarben gebe es in verschiedensten Größen und Preisgruppen und seien bei den Kunden sehr beliebt. Bei guter Pflege – sie sollten warm stehen, vor Zugluft geschützt und regelmäßig gegossen werden – könnten die Pflanzen durchaus bis zum Frühjahr blühen.

So lange halten werden sich viele der erworbenen Produkte im Edeka-Lebensmittelmarkt von John Scheller sicher nicht. Seit September, so der passionierte Händler, seien Pfefferkuchen, Dominosteine und vielerlei andere Leckereien im Angebot. Der eine oder andere habe auch schon gern mal bei noch sommerlichen Temperaturen zugegriffen. So richtig losgehen würde es aber in dieser Woche. Der 1. Dezember habe sich auch in den vergangenen Jahren als ein geradezu magisches Datum erwiesen. Im angesichts der so auch amtlich werdenden Vorweihnachtszeit werde noch schnell ein Adventskalender gekauft und bei der Schokolade nicht mehr nur geguckt. Die ersten Weihnachtsmänner aus Vollmilch-, Zartbitter- oder Nussschokolade wanderten verstollen in die Körbe, bevor es ein paar Tage später schließlich gar kein Halten mehr gebe.

„Nikolaus brechen alle Dämme“, weiß John Scheller und lacht. Jeder wolle plötzlich jedem noch eine kleine Süßigkeit schenken und decke sich mit Hohlkörpern, kleinen Pralinen oder Lebkuchen ein. Dass Letztere gern auf den Kaffeetafeln Platz finden, macht so manche Nachbestellung notwendig. Große Preissteigerungen und gesunkene Kaufeslust – wie mancherorts von Finanzexperten angeprangert – habe John Scheller in seinem Bereich nicht registriert. Gleich nun, ob die Gaumenfreuden aus Pulsnitz oder Nürnberg kommen. Die Kunden würden gern einen Cent mehr für hochwertige Schokolade und Gebäck ausgeben.

Dass keineswegs an den kulinarischen Genüssen der Vorweihnachtszeit gespart wird, spürt auch Bäckermeister Gottfried Tobollik. Der Profi in Sachen Rosinen-, Mandel-, Schoko-, Mohn- und Cranberrystollen hat bereits im Frühherbst mit der Herstellung der typisch sächsischen Weihnachtsleckerei begonnen. Immerhin: Butter als eine der wichtigsten Zutaten war im Jahresvergleich fast um die Hälfte teurer geworden. Auch Mehl und Milch kosteten dieses Jahr mehr. „Glücklicherweise sind die Preise für Butter Anfang des Monats aber wieder gefallen und unsere Stollen gehen nur mit einer geringen Erhöhung über die Ladentafel“, erklärt Gottfried Tobollik. Für einen ein Kilogramm schweren Stollen müssen demnach 13,50 Euro bezahlt werden. Bestellungen gebe es zahlreich und selbst in alle Welt würde der Stollen im Auftrag der Kunden verschickt.

Wenig Zurückhaltung herrscht offenbar auch bei Tannengrün & Co. Zahlreiche Bäume, so Hans-Jörg Winkler von der Baumschule in Priestewitz, seien bereits zu Dekorationszwecken an Geschäfte in Dresden oder Zweige für den Großenhainer Weihnachtsmarkt verkauft worden. Private Kunden deckten sich mit Grün zum Selberbinden, Zieräpfeln oder Kiefernzapfen ein. Die kritische Jagd nach Weihnachtsbäumen beginne aber dann erst ab kommender Woche. Dann seien auch die frisch geschlagenen Kiefern und Nordmanntannen erhältlich. Je nach Länge und Sorte müsse man dafür zwischen 20 und 30 Euro einplanen. Die vielzitierte Kostenexplosion könne Winkler nicht erkennen. „Die Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Da wird sicher jeder fündig!“

zur Startseite