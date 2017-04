Ab nächstem Jahr könnten Schiffe auf dem Berzdorfer See fahren Das Naturschutzgutachten soll Ende des Jahres vorliegen. Danach sind aber noch ein paar weitere Schritte notwendig.

Der Berzdorfer See (Südseite/Blaue Lagune) © Rafael Sampedro

Ab Sommer 2018 könnten Fahrgastschiffe und Motorboote auf dem Berzdorfer See unterwegs sein. Darüber informierte Reinhard Gross, zuständiger Referatsleiter der Landesdirektion Dresden, am Montag im Planungsverband Berzdorfer See. „Das Naturschutzgutachten soll bis Ende Dezember vorliegen“, erklärte er. Beim Lärmschutzgutachten könnte es schneller gehen. Gross erwartet es bereits Mitte dieses Jahres. „Wir geben die Gutachten anschließend der Unteren Naturschutzbehörde zur Begutachtung“, informierte er. Letztlich müsse die Landesdirektion im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Entscheidung fällen. Nach der Fertigstellung werde das Papier noch einmal zur Anhörung an alle Beteiligten verschickt. Gross hofft, dass dann keiner mehr Einwände erhebt: „Um genau das zu vermeiden, machen wir das ja jetzt so intensiv.“ Wenn also keine Einwände kommen, könnte im Juni 2018 alles geklärt sein.

Dann wäre beispielsweise festgelegt, welche rechtlichen Beschränkungen zwingend nötig sind, etwa bei der Wasserfläche oder bei der Art der Wasserfahrzeuge. Auch eine Zeitbeschränkung sei denkbar, etwa ein Nachtfahrverbot.

Oberbürgermeister Siegfried Deinege zeigte sich nach der Sitzung des Planungsverbandes zufrieden: „Diese Beratung war geprägt von konstruktiven Gesprächen und positiven Informationen für die Stadt Görlitz und die Region.“ Vor allem die mögliche Schiffbarkeitserklärung für den Berzdorfer See ab Mitte 2018 motiviere und schaffe eine wichtige Basis für die eigenen Planungen und Vorhaben.

Auch schon während der Sitzung betonte der OB, dass eine Schiffbarkeitserklärung im Jahr 2018 das gemeinsame Ziel aller Beteiligten sei. Noch viel lieber würde Deinege schon 2017 die ersten 20 Motorboote auf dem Berzdorfer See sehen. Dafür gab ihm Gross einen Tipp. Er möge einen sogenannten §5-Antrag stellen: „Über den muss die Behörde innerhalb von sechs Monaten entscheiden, das ist eine schnelle Entscheidung.“ In sechs Monaten ist die Saison 2017 allerdings auch vorbei.

