Ab Montag Vollsperrung in Maltitz Die Ortsdurchfahrt in Richtung Wasserkretscham wird bis Mitte Juni gebaut.

Vollsperrung der Hauptstraße in Maltitz. © Steffen Unger

Die Straßenbauarbeiten im Weißenberger Ortsteil Maltitz werden am Montag wieder aufgenommen. Die Ortsdurchfahrt wird in Richtung Wasserkretscham unter Vollsperrung weitergebaut. Die Busse der Linien 62 und 64 bedienen nur die Ersatzhaltestelle an der Firma Göttlich. Es wird erneut ein Pendelverkehr eingerichtet. Die Linien 119 und 126 fahren über die Staatsstraße S 111 und können die Haltestellen in Maltitz nicht bedienen. Die Schüler aus Maltitz werden mit einem Pendelverkehr zwischen Maltitz und Weißenberg in einem Kleinbus des Mietwagenunternehmens Bobka befördert. Die Ersatzhaltestelle Maltitz wird wieder am Gewerbegebiet bei der Firma Göttlich eingerichtet. Auch eine zweite Ersatzhaltestelle wird es wieder im Ort geben. Der Kleinbus umfährt die Baustelle über den „Querweg“.

Die Vollsperrung der Hauptstraße läuft noch bis Mitte Juni 2017. Auch in Lauske gibt es bereits eine Vollsperrung ab dem Ortszentrum. (szo)

