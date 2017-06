Ab Montag Straßensperrung

Die innere Kamenzer Straße in Bischofswerda wird am Montag für voraussichtlich zwei Wochen zur Sackgasse. Damit ist es nicht möglich, von der Kamenzer Straße aus auf den Altmarkt zu fahren. Wegen Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus in der Innenstadt wird die Straße auf Höhe der Häuser 1 und 2 (am Rathaus) voll gesperrt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Anlieger dürfen auf der inneren Kamenzer Straße bis vor die Baustelle fahren. Das Parken ist laut Stadtverwaltung möglich. Ebenso das Wenden zur Ausfahrt. Das heißt, die Einbahnstraßenregelung wird während der Bauzeit außer Kraft gesetzt. Die Umleitung von der Kamenzer Straße zum Markt erfolgt über die Hellmuth-Muntschick- und Bautzener Straße. Die Arbeiten sind bis zum 23. Juni geplant.

Momentan wird stadtweit gegraben fürs schnelle Internet. Es soll noch in diesem Jahr mit zuverlässigen Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s in ganz Bischofswerda verfügbar sein. (SZ)

