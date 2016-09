Ab Montag Stau am Fetscherplatz Es beginnen Arbeiten von Drewag, Verkehrsbetrieben und Straßenbauamt. Das verursacht reichlich Umleitungen.

Der Fetscherplatz wird ab Montag zur Großbaustelle: Die Drewag tauscht Hauptwasserleitungen und kleinere Anschlussleitungen im Bereich der Borsberg- und der Striesener Straße aus. Der Fetscherplatz ist deshalb bis Ende November voll gesperrt. Rechtsabbieger von der Borsbergstraße werden über Fetscher-, Anton-Graff- und Haydnstraße gelenkt. Linksabbieger von der Striesener Straße müssen über Fetscher-, Thomae- und Dürerstraße fahren.

Das Straßen- und Tiefbauamt nutzt die Sperrung, um den Asphalt auf der Fetscherstraße zwischen Haydn- und Blasewitzer Straße zu erneuern. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober. Der Kfz-Verkehr kann während der Bauzeit zwar wie gewohnt über die Fetscherstraße rollen. Allerdings wird er über den Gleisbereich an dem jeweiligen Bauabschnitt vorbeigeleitet.

Die Straßenbahnen der Linie 12 können deshalb nicht mehr über die Fetscherstraße fahren. Sie werden zwischen Pirnaischem Platz und Augsburger Straße in beide Richtungen umgeleitet. Auch die Busse der Linie 64 fahren in Richtung Kaditz zwischen Mosen- und Gabelsbergerstraße andere Wege. Die Haltestelle Fetscherplatz wird in Richtung Kaditz in die Anton-Graff-Straße verlegt. Auch die Verkehrsbetriebe sind an dem Vorhaben beteiligt. Sie erneuern zwei Masten und die jeweiligen Fahrleitungen. Insgesamt wird über eine Million Euro investiert. (SZ/sag)

zur Startseite