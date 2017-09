Ab Montag nächste Sperrung Ein Abschnitt der Staatsstraße durch Langenwolmsdorf wird erneuert. Dadurch wird die S 159 ab Montag voll gesperrt.

Die S 159 ist wegen Bauarbeiten ab Montag, 10 Uhr, voll gesperrt. © Symbolfoto: Marko Förster

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt ab dem 18. September einen Abschnitt der Staatsstraße durch Langenwolmsdorf erneuern. Auf 2,85 Kilometern Länge wird der Asphalt erneuert und die Straßenentwässerung repariert. Außerdem werden auch die Busbuchten mit gebaut. Darüber informiert Landesamtssprecherin Isabel Siebert. Die Baustrecke beginnt am Ortsausgang Langenwolmsdorf in Richtung Neustadt gesehen und reicht bis hinter die Bushaltestelle, die sich in Richtung Stolpen nach der Einmündung „Am Schafberg“ befindet. Für die Bauarbeiten wird die S 159 voll gesperrt. Eine Umleitung wird großräumig über Heeselicht und Stürza ausgeschildert. Die Sperrung wird am Montag eingerichtet, etwa gegen 10 Uhr, wenn der Berufsverkehr vorbei ist. Für die Bauarbeiten werden rund sechs Wochen benötigt. Geeignete Witterung vorausgesetzt, dauern die Arbeiten bis zum 14. Oktober an. Anlieger im Baubereich werden durch das Bauunternehmen über die Einschränkungen informiert. Die Kosten für diese Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 600 000 Euro und werden vom Freistaat mit Steuermitteln finanziert. Das Landesamt bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Die Einschränkungen seien angesichts des Umfanges der Arbeiten notwendig. (SZ/aw)

