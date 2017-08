Ab Montag gleich mehrere Straßen in Weißwasser dicht

Auf dem Eichendorffweg werden neue Versorgungsleitungen verlegt

Dieser ist im Bereich der Hausnummern 1bis 8 ab 21. August voll gesperrt. Die Stadtwerke erneuern Schmutzwasserkanal und Trinkwasserleitung. Bei Bauarbeiten in einem benachbarten Bereich stellte sich im vergangenen Jahr heraus, dass sich die Versorgungsleitungen in einem sehr schlechten Zustand befinden und einer dringenden Überholung bedürfen. Finanzielle Mittel standen 2016 dafür aber nicht mehr zur Verfügung, sodass erst jetzt gebaut werden kann. Im Anschluss lässt die Stadt die Schwarzdecke erneuern. Wie Heike Zwanzig vom Baureferat der Stadtverwaltung auf Anfrage der SZ mitteilt, können Anlieger die Einfahrten ihrer Grundstücke zunächst aber noch nutzen. Die Maßnahme dauert alles in allem voraussichtlich bis 13.Oktober.