Ab Montag Ampel an der Bebelstraße In Radeberg muss die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt werden.

Abriss der Häuser an der Bebelstraße in Radeberg. © Thorsten Eckert

Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, jetzt wird es Ernst in Sachen Abriss der beiden Häuser Bebelstraße 3 und 5 in Radeberg, gegenüber des Biertheaters. Und dafür nun ab Montagmorgen die bereits kurzzeitig aktive Baustellenampel sozusagen in Dauerbetrieb gehen – denn die viel befahrene Radeberger Ortsdurchfahrt muss an der Abrissstelle bis mindestens Mitte Oktober halbseitig gesperrt werden. Die gesperrte Fahrbahn bekommt eine Schutzschicht, damit eventuell herunterfallende Fassadenteile den Straßenbelag nicht beschädigen. Die beiden morschen Häuser machen bekanntlich dem Projekt „Grünes Band“ Platz. Damit soll das Röder-Ufer in diesem Bereich erlebbar werden. (SZ/JF)

