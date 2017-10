Ab Mittwoch: Überholverbot auf A4 Wegen der vielen Unfälle dürfen Lkw ab Mittwoch zwischen Pulsnitz und Dresden nur noch die rechte Spur nutzen. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an.

Ab sofort dürfen Laster auf der A 4 zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla nur die rechte Spur nutzen. © PR

Bautzen. Gleich zwei gute Nachrichten für Pendler: Nach fünf Monaten Bauzeit werden bis zum Wochenende auf der A 4 zwischen den Abfahrten Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla die Absperrungen beiseite geräumt – und zugleich die Regeln für Brummifahrer verschärft. Während die Warnbaken auf dem frisch sanierten Abschnitt verschwinden, werden dort bereits an diesem Mittwoch in Richtung Dresden auf dem über acht Kilometer langen Teilstück Überholverbotsschilder für Laster montiert. Wegen der vielen Unfälle wird das Überholverbot für Lkw auf der A 4 jetzt ausgeweitet.

Schon jetzt dürfen auf dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Hermsdorf und dem Dreieck im Dresdner Norden Brummis sich nicht gegenseitig überholen. Dort gilt das Verbot in beide Richtungen. Zumindest in Fahrtrichtung Dresden wird das Überholverbot nun bis Pulsnitz ausgeweitet. Zudem lässt Sachsens Verkehrsministerium ausloten, ob auch auf weiteren Abschnitten ein Überholverbot für Lkw machbar ist. Die Polizei hat angekündigt, in dem Bereich verstärkt die Einhaltung des Verbots zu kontrollieren.

Mit der Baustelle zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla verschwindet zugleich eine Staufalle auf der A 4. Im Rahmen des Sanierungsprogramms für die Autobahn in Ostsachsen waren dort in den vergangenen Monaten die beiden Fahrspuren in Richtung Görlitz erneuert worden. (SZ/sko)

