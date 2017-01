Ab Mai Rollerfahren am Valtenberg Als zweite Gemeinde in Sachsen bietet Neukirch den Trendsport an. Drei markierte Touren soll es geben.

Auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Neukirch präsentierten die Investoren Thomas Luft und Christoph Richter sowie Bürgermeister Jens Zeiler (v.l.) einen Monsterroller. © Steffen Unger

Mit diesen Rollern fällt man garantiert auf: dicke Ballonreifen, stabiles Gestell, coole Farbe, geeignet für fast jede Altersgruppe. Und Fahrspaß pur, sagen Leute, die es am Fichtelberg in Oberwiesenthal schon ausprobiert haben. Als zweite Gemeinde in Sachsen bietet Neukirch ab diesem Jahr Monsterrollerfahrten an. Voraussichtlich ab Mai wird es möglich sein, auf verschiedenen Wegen den Valtenberg ins Dorf hinabzusausen. Seit vergangenem Jahr wird das Projekt vorbereitet. Auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde am Dienstagabend wurden Details bekannt gegeben – und die Investoren vorgestellt.

Die Touren: Start mit drei markierten Routen

Die Abfahrten beginnen auf dem Valtenberggipfel – mit 587 Metern die höchste Erhebung im Lausitzer Bergland. Drei markierte Routen ins Tal werden vorbereitet. Sie sind zwischen drei und sechs Kilometer lang und führen größtenteils auf Wald- und Wanderwegen entlang. Vom Berg bis ins Tal überwinden die Rollerfahrer einen Höhenunterschied von fast 300 Metern. Trotzdem geht es nicht nur bergab. Die Touren sind so gewählt, dass es auch ebene Abschnitte und einige Steigungen gibt. „Wir verbinden Sport, Fun und Landschaft“, sagt Investor Thomas Luft. Ziel ist Neukirch. Abgegeben werden die Roller an speziellen Punkten, die pro Tour festgelegt werden. Zurzeit laufen dafür die Abstimmungen – wie auch über weitere touristische Angebote. So soll es künftig zum Beispiel möglich sein, die Abfahrt mit einem anschließenden Besuch der Neukircher Töpferei Karl Louis Lehmann oder einer Gaststätte zu verbinden.

Der Weg auf den Berg: Zu Fuß oder im Kleinbus

Wer Monsterrollen fahren will, muss auf den Berg. Aber wie hochkommen, wo es keinen Lift gibt und man auch nicht mit dem Auto zum Gipfel fahren darf? Investoren und Gemeinde setzen auf die Lust, sich an frischer Luft zu bewegen und aufs Wandern. Wer das nicht möchte, bucht die Tour vorab. Die Investoren bieten dann auf Wunsch einen Kleinbus und können bei Bedarf einen zweiten ordern. Jedes Fahrzeug hat einen Anhänger, auf dem die Räder auf den Gipfel gebracht werden.

Die Roller: Sicherheit wird groß geschrieben

Die dicken Ballonräder und Scheibenbremsen machen selbst eine Fahrt auf Wald- oder Schotterwegen zum Vergnügen, sagen die Investoren. Die Radnabe ist dreifach gelagert. Ein Roller wiegt rund 20 Kilogramm. Nutzen kann ihn jeder, der mindestens 1,30 Meter groß ist. Das Gefährt ist auch für Schwergewichtige geeignet. Die Traglast beträgt bis zu 120 Kilogramm.

Die Zielgruppe: Alle zwischen Schulkindern und Senioren

Der Spaß steht im Vordergrund. Wer Monsterroller fährt, soll sich Zeit nehmen, soll mal absteigen, um den Wald und die Landschaft zu genießen, sagen die Investoren. Familien, Vereine, sonstige Gruppen, jeder könne einen Monsterroller ausleihen. Damit man sich nicht verfährt, gibt es vor dem Start eine Streckenkarte.

Buchen: Am besten vorab übers Internet

25 Monsterroller sollen zunächst fürs Valtenberggebiet angeschafft werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, bucht vorab. „Das wird über die zentrale Monsterroller-Website, aber auch über die Monsterroller-App möglich sein“, sagt Christoph Richter, der das Vorhaben gemeinsam mit Thomas Luft realisiert. Zu den Fahrpreisen gibt es noch keine Angaben.

Die Investoren: Zwei Sachsen, einer mit Neukircher Wurzeln

Thomas Luft ist geschäftsführender Gesellschafter, Christoph Richter Prokurist der TL Consult & Solutions Dresden GmbH. „Beraten, Vermitteln, Vernetzen, Bewegen“, beschreibt das Unternehmen, das auch beratend im Mineralöl- und Energiehandel tätig ist, im Internet seine Arbeit. Mit den Monsterrollern schafft es sich ein weiteres Geschäftsfeld. Thomas Luft, Jahrgang 1971, stammt aus Neukirch – und er hat noch jetzt viele Kontakte ins Dorf. Die Abfahrten mit den Monsterrollern sollen „eine Initialzündung für alle sein, die sich mit dem Tourismus in Neukirch verbunden fühlen“, sagte er der SZ. Bürgermeister Jens Zeiler (CDU), der das Vorhaben vor einem Jahr mit angeschoben hatte, sagt: „Nach Wandern, Radfahren und Ski-Langlauf können wir mit den Monsterrollern nun etwas Einmaliges in der Oberlausitz anbieten.“ Beide Männer kennen sich seit Jahren. Nicht nur, weil sie Neukircher sind. Jens Zeiler war einst Chef der Motorsportfreunde, Thomas Luft Sänger der Band „Handmade“, die bei mehreren Motorradtreffen in der Oberlandgemeinde auftrat. Zwei Männer, die gut miteinander können.

Für die neue Attraktion am Valtenberg übernehmen Thomas Luft und Christoph Richter auf Franchise-Basis das in Oberwiesenthal bewährte Geschäftsmodell. Thomas Luft ist sich sicher, dass es sich auch in der Oberlausitz zum Tourismushighlight und Publikumsmagneten entwickeln wird.

www.monsterroller-oberlausitz.de

