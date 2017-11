Ab jetzt Herr Becker Er sei noch nie „Euer Boris“ gewesen, lässt der deutsche Tennis-Held seine Fans wissen.

Sein Hechtsprung ist genauso legendär wie die Faust, die er nach Siegen ballte: Boris Becker stieg mit 17 zum Star auf. Jetzt ist er 50 und macht eine schwierige Zeit durch. © dpa/Peter Kneffel

Wimbledon – wo sonst? Hier, im Südwesten Londons, wo alles begann, soll es irgendwann auch zu Ende gehen. „Ich würde mir wünschen, dass ich hier auf dem Friedhof begraben werde. Nicht in Deutschland. Am liebsten hier.“ Nicht München oder Monte Carlo. Und schon gar nicht Leimen. Auch wenn Boris Franz Becker am 22. November 1967 in Leimen zur Welt kam, die Zeitrechnung seiner Landsleute beginnt erst gut 17 Jahre später.

Becker selbst bezeichnet den 7. Juli 1985, an dem er als bis heute jüngster Wimbledonsieger in die Sportgeschichte einging, als seinen zweiten Geburtstag. Zehn Millionen, zwölf Millionen, vierzehn Millionen Menschen sahen Becker seit seinem ersten Wimbledonsieg im Finale gegen Kevin Curren beim Spielen zu. Einschaltquoten, die längst nur noch der Fußball erreicht. Sie teilten sein Leiden, seine Freude und Trauer. Sie feierten Beckers Siege, von Häme nach Niederlagen war keine Spur. Allerdings gab Becker dazu auch keinen Anlass. Auch in den dunkelsten Momenten auf dem Court war Becker ein fairer Verlierer. Die Spuren seiner Hingabe und Leidensfähigkeit waren und sind offensichtlich: früher an aufgeschürften Knien und blutigen Füßen, heute an einem Hüftschaden und einem zerstörten Sprunggelenk. Doch im Sommer stürzte der Himmel über ihm ein. Pleite! Gebrochen! Einsam! Die Bilder und Schlagzeilen im Jahr 2017 zeigten einen tief gefallenen Helden. Der einstige Liebling wurde verspottet, wie es Becker nicht einmal nach seinem Ausrutscher in der Besenkammer am Abend seines letzten Tennismatches 1999 in Wimbledon erlebt hatte. Becker spricht von „Rufmord, versuchtem Totschlag“. Vom Versuch, „einen Menschen und dessen Lebenswerk zu zerstören“.

Seine Privatinsolvenz leugnet er nicht mehr, sieht in ihr aber nicht das Ende aller Tage, sondern die Chance auf einen neuen Anfang. Mit 50 Jahren, findet er, ist es an der Zeit, nur noch der Herr Becker zu sein. „Ich war noch nie Euer Boris!“, lässt er die Fans wissen. Er könne alles hinter sich lassen, was ihn in den vergangenen 18 Jahren, im Leben nach der Karriere, belastet hat. „Ich habe die unglaubliche Chance, die restlichen Jahrzehnte so zu gestalten, wie ich es gerne hätte“, sagt Becker. (sid)

