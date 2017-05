Ab jetzt geht’s über Königshain Der erste Bauabschnitt an der B6 bei Reichenbach ist geschafft. Doch der nächste folgt nun bis Mitte Juni.

Voraussichtlich ab diesem Mittwochnachmittag wird die Kreisstraße K8435, die von Reichenbach nach Königshain führt, wieder offen sein. Davon geht das Landesamt für Straßenbau und Verkehr aus. Auf der Strecke hat der Landkreis den letzten noch nicht sanierten Bauabschnitt auf einer Länge von 1,3 Kilometer fertiggestellt. Um nach Königshain zu kommen, mussten Autofahrer von Richtung Löbau aus Umwege über Holtendorf und Girbigsdorf in Kauf nehmen oder konnten „hintenrum“ über die Weißenberger Straße und die Dörfer in Vierkirchen fahren. Das ist nun vorbei und die Wege für Anlieger werden wieder überschaubarer.

Dieser frisch sanierte Straßenabschnitt nach Königshain soll nun aber gleich den Verkehr der Bundesstraße B6 aufnehmen. Denn bei der Sanierung der Straße rund um Reichenbach ist nun der erste Bauabschnitt geschafft, und das Landesamt beginnt den zweiten. Das bedeutet aber auch: Der Pkw-Verkehr von und nach Görlitz wird über Königshain und Girbigsdorf umgeleitet.

Auf der Bundesstraße B6 ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) der Bauherr. Pressesprecherin Isabel Siebert nennt die Summe, die der erste Bauabschnitt kostete: Rund 1,34 Millionen Euro sind das, die größtenteils der Bund trägt. Der erste Bauabschnitt betraf die B 6 bis zu den Kreuzungen mit den Staatsstraßen S111 bis S124. Drei Kreuzungen in Reichenbach waren in dieser Zeit gesperrt. Seit Montag sind die Kreuzungen in Richtung Niesky und in Richtung Mengelsdorf wieder offen. In Richtung Weißenberg gilt noch eine Ampelregelung.

Die Öffnung hat sich bei den Anliegern schneller herumgesprochen, als die Bauverwaltung reagieren konnte. Denn gestern waren zwar die Sperrbaken bereits weggeräumt, doch die alte Beschilderung zeigte noch die Lage der Vortage an. Die Einheimischen hatten aber schnell raus, dass die Strecke frei war, so fuhren gestern bereits zahlreiche Autos über die freigegebenen Kreuzungen hinweg. Ab heute soll der sanierte Abschnitt der B 6 bis Oberreichenbach ebenso freigegeben werden.

Seit Anfang April baut das Landesamt die Bundesstraße rund um Reichenbach. Und wie erwartet, ist das für die Einwohner des Ackerbürgerstädtchens eine große Belastung, auch wenn sich die Behörden alle Mühe geben, die Zumutungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Aber da die Umleitung quer durch die Reichenbacher Innenstadt verlief, quälte sich der gesamte Verkehrsstrom der Bundesstraße durch die Stadt. Da zugleich wichtige Verbindungsstraßen der umliegenden Ortschaften über die B 6 verlaufen und diese gesperrt waren, mussten Anwohner beträchtliche Wege einplanen, um nach Reichenbach oder in ihr Heimatdorf zu gelangen. Kritik gab es zudem an der Ausschilderung der Umleitungsstrecken. Darauf reagierte der Landkreis und stellte die Straßenschilder übersichtlicher auf.

Da die Baustelle auf der B6 nun weitergeht, ist die Zeit der Umleitungen noch nicht zu Ende. Sie verlaufen nur jetzt anders. Nahtlos soll sich der Bau des nächsten Teilabschnitts anschließen. Der beginnt zwischen der Kreuzung B6/Oberreichenbach und führt bis zur Einfahrt des ehemaligen Motels „Schlesierland“ auf der „Kanone“. Diese Strecke soll bis wahrscheinlich 18. Juni fertig sein. In dieser Zeit ist zwischen Oberreichenbach und Motel die Straße dicht. „Der Pkw-Verkehr wird dann wie geplant von der B 6 aus Löbau kommend ab der Kreuzung B6/Kreisstraße in Richtung Königshain geleitet. Von dort aus geht es über Girbigsdorf nach Görlitz“, sagt Isabel Siebert. Zurück gilt das Ganze ebenso. So ist es auch ausgeschildert.

Sind diese Sanierungsarbeiten beendet, geht es noch bis Ende August auf der B6 weiter. Ab dem Motel, das seit rund zwei Jahren eine Asylunterkunft ist, wird bis zur Kreuzung S125 gebaut. Das ist die Ampelkreuzung Holtendorf.

Die Lkw werden weiter wie bisher die gesamte Bauzeit umgeleitet. Von Richtung Löbau aus in Reichenbach über die S111 (An der Schanze) – Weißenberger Straße – Löbauer Straße – Poststraße – Bahnhofsstraße – Paulsdorfer Straße. Und in Görlitz über die Zittauer Straße – Biesnitzer Straße – Lutherstraße – Brautwiesenplatz – Brautwiesenstraße – Rauschwalder Straße – Reichenbacher Straße und schließlich die Wiesbadener Straße zur B6.

Komplett geöffnet werden soll die B6, wenn alle Bauarbeiten beendet sind, heißt es vonseiten des Lasuv. Und auch, dass alles im zeitlichen Plan liege.

