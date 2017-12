Ab in’s Märchenland Die Medinger Grundschüler haben in der Projektwoche mehrere Theaterstücke einstudiert. Dazu gab es auch Geschenke.

Die Kinder der Klasse 3a der Medinger „Sonnenblumenschule“ haben am Donnerstagnachmittag das Märchen von König Drosselbart aufgeführt. © Nadine Steinmann

Madingen. Märchenzeit in Medingen! Am Donnerstagnachmittag wimmelte es in der Grundschule der Ottendorfer Ortschaft nur so vor tapferen Prinzen, hochnäsigen Prinzessinen und kleinen, süßen Waldbewohnern. Aus vielen Zimmern erklang kindlicher Gesang und weihnachtlicher Duft zog durch die Schulgänge. Die Schüler der „Sonnenblumenschule“ sowie ihre Erzieher und Lehrer hatten alle Eltern, Großeltern und Geschwister zu einem märchenhaften Nachmittag eingeladen.

Für diesen besonderen Tag hat jede Klasse ein Theaterstück einstudiert. Im Rahmen der vergangenen Projektwoche haben die kleinen Medinger dabei nicht nur ihre Rollen gelernt, sondern auch sämtliche Kulissen selbst gebastelt und mit viel Liebe bemalt. Umso größer war die Aufregung, als die Schüler am Donnerstag ihren Eltern die geleistete Arbeit endlich in den umgestalteten Klassenräumen – wo sonst fleißig gelernt wird– präsentieren konnten.

So zeigte unter anderem die Klasse 3a das Märchen vom König Drosselbart. Erzählt wird dabei die Geschichte um eine hochnäsige Prinzessin, der kein Prinz gut genug zum Heiraten ist. Der eine ist ihr zu dünn, der andere zu dick, der Nächste hat ein unschönes Kinn und erhält deshalb von ihr den Namen Drosselbart. Der König ist genervt vom Hochmut seiner Tochter und übergibt sie dem nächstbesten Bettler, bei dem sie lernen soll zu arbeiten und Dinge zu schätzen. Wem das Märchen der Gebrüder Grimm bekannt ist, der weiß natürlich, dass die Prinzessin am Ende ihren Hochmut ablegt und den Bettler – der in Wahrheit König Drosselbart ist – doch noch heiratet. Ein wunderschönes Happy End, das für die Drittklässler der Sonnenblumenschule mit einem tosenden Applaus endete – und kleinen Geschenken.

Denn natürlich hatte auch der Förderverein der Grundschule für die Kinder einige große und kleine Geschenke vorbereitet. Für ihre Leistung beim Theaterstück hat jeder eine kleine Geschenktüte erhalten. Aber bereits vergangene Woche sind die großen Geschenke eingetroffen. Denn was brauchen kleine Schauspieler, um ein schönes Theaterstück zu proben? Natürlich Mikrofone. Deshalb hat der Förderverein jeder Klasse zu Beginn der märchenhaften Projektwoche einen Mikrofonständer samt Mikrofon überreicht. Und mit diesem professionellen Equipment hat das Üben gleich doppelt so viel Spaß gemacht!

Eben diese Freude hat man den Schülern auch bei allen Aufführungen – von „König Drosselbart“ über Frau Holle“ und „Die Weihnachtstanne“, bis hin zu dem Stück „Gestatten, ich bin der Weihnachtshase“ auch angesehen. Und auch wenn es manchmal Texthänger gab, so haben die Schüler dennoch gemeinsam mit ihren Lehrern eine beeindruckende Leistung hingelegt.

Übrigens: Für den Förderverein der Sonnenblumenschule wäre es ein großartiges Weihnachtsgeschenk, wenn sich noch mehr Eltern finden würden, die den Verein in ihrer Arbeit unterstützen. Dazu hat Mitglied Markus Eisold am Donnerstag ebenfalls aufgerufen. Denn schließlich gehe es am Ende darum, die eigenen Kinder zu fördern und zu unterstützen. Und dabei sei jede helfende Hand willkommen. Interessenten können sich gern bei ihm melden.

Weitere Informationen zum Förderverein der Medinger Grundschule finden Interessenten auch im Internet unter www.sonnenblumenschule-medingen.de

