Ab ins Körbchen Sechs ausgesetzte Katzenbabys hat Angelika Hoke in Neustadt aufgepäppelt. Bleiben können sie bei ihr jedoch nicht.

Angelika Hoke hat erneut sechs Katzenbabys mit der Flasche aufgezogen. Jetzt sucht sie für die Findelkinder liebevolle Besitzer. © Dirk Zschiedrich

Wer in der Küche von Angelika Hoke sitzt, muss aufpassen, wo er hintritt. Es könnte eine kleine Katze sein, die im Weg steht. Oder auch zwei oder drei. Streng genommen sind es sogar sechs Katzenbabys, die zwischen Herd und Spüle herumtoben. Die Tiere hat Angelika Hoke Ende September bei sich aufgenommen. Quasi von einem Tag auf den anderen. Die Katzen wurden von Anwohnern in einer Gartenanlage in Neustadt entdeckt. Mutterseelenallein streunten die Jungtiere am Waldrand herum. Die Passanten, die die Katzen auflasen, brachten sie zu Angelika Hoke. Die Tierschützerin hat in diesem Jahr schon einmal Findelkatzen aufgepäppelt (SZ berichtete) und erfolgreich vermittelt. Daran erinnerten sich auch die Tierfreunde und übergaben die Babys an die Neustädterin.

Gerade einmal vier Wochen alt waren die Samtpfoten. Eine hatte eine Bissverletzung am Kopf, vermutlich verursacht durch einen Marder. Eine Tierärztin kümmerte sich um die eitrige Wunde, die inzwischen gut verheilt ist. Wohl auf ist auch der Rest der Bande. Entsprechend auf Trapp halten die Katzen ihre Ziehmutter. Alle zwei Stunden muss sie den Katzen die Flasche geben. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt daher nicht. Kaum hat ein Tier gefressen, ist das nächste dran. Sechs- bis siebenmal pro Tag macht sie die Fläschchen fertig. Diese Woche hätten die Kleinen zum ersten Mal feste Nahrung zu sich genommen. „Es ist ein enormer Verbrauch an Futter“, sagt Angelika Hoke, die für die entstehenden Kosten privat aufkommt.

Dass die Tiere gut im Futter stehen, sieht man. Sie sind prächtig gewachsen. Und bereits stubenrein. Auch dafür hat die Ziehmama schon gesorgt. Jetzt sucht sie für die Rasselbande neue, liebevolle Besitzer. Ein Weibchen und drei Männchen gehören zu der Babygruppe. Das Mädchen hat Angelika Hoke auf den Namen Emmy getauft. Die Jungs heißen Rudi, Karli, Timmy, Tommy und Peterle. Jeder hat bereits eine eigene Persönlichkeit. Und vor allem ein lebhaftes Wesen. Äußerlich unterscheiden sich die Tiere. Drei sind schwarz-weiß gezeichnet. Die anderen drei haben getigertes Fell.

Rein optisch erinnern die Katzen dabei nicht an normale Hauskatzen. „Es muss eine Rassekatze dran gewesen sein“, vermutet die Expertin. Sie glaubt, dass die Eltern zu den Maine-Coon-Katzen, auch amerikanische Wildkatzen genannt, gehört haben. Auch eine Norwegische Waldkatze könnte sich untergemischt haben. Dafür spricht beispielsweise das Fell. „Wie bei einem Teddy“, schwärmt Angelika Hoke. Außerdem hätten die Katzenbabys vergleichsweise kleine Ohren und einen kurzen Schwanz. Alles Indizien, die für eine Rassekatze sprechen.

Angelika Hoke will die Tiere noch etwa zwei Wochen bei sich behalten. Dann könnten sie an liebevolle Hände abgegeben werden. Die Neustädterin sucht deshalb nach Katzenliebhabern. „Emmy möchte ich gern zusammen mit einem der Jungs vermitteln“, sagt die Seniorin. Die übrigen vier Männchen sollen einzeln abgegeben werden. Angelika Hoke empfiehlt für die Tiere eine Wohnungshaltung. Die Tierschützerin betont in dem Zusammenhang, wie wichtig es ist, Katzen zu kastrieren. Eben um genau solche Fälle zu vermeiden.

Interessenten, die die Katzen haben möchten, können sich bei Angelika Hoke unter Telefon 03596 604174 melden.

