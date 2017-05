Ab ins Freibad Sommer, Sonne, Freibad: Die Badesaison beginnt dieser Tage. Die SZ zeigt, wo man sich in der Region ins kühle Nass stürzen kann.

Noch ist im Waldbad in Cunnersdorf alles ganz ruhig, der Wasserpilz noch nicht in Betrieb, das Wasser nur vom Wind bewegt. Doch schon am 13. Mai werden sich hier die ersten Besucher in die Fluten stürzen. Dann startet, wie in vielen Orten, die Badesaison. © Marko Förster

Trotz der nicht gerade sommerlichen Temperaturen, die für kommende Woche angekündigt sind, starten viele Freibäder in die Saison. Ab Mitte Mai können sich Wasserratten endlich wieder unter freiem Himmel in die Fluten stürzen. Unsere Übersicht zeigt, welche Bäder geöffnet haben, was der Eintritt kostet und was das Badevergnügen dort so besonders macht.

Freibäder in der Region zurück 1 von 13 weiter Waldbad Cunnersdorf: Die grüne Oase Am 13. Mai öffnet das Waldbad Cunnersdorf (Gohrisch). Das mitten im Grünen gelegene Freibad hat im Mai täglich von 10 bis 18 Uhr und von Juli bis August von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise liegen für Erwachsene bei 4 Euro und für Kinder bei 2 Euro. Ab 17 Uhr sinken die Preise für alle Besucher. Geibeltbad Pirna: Vom 10-Meter-Turm in die Fluten springen Ebenfalls ab dem 13. Mai können Gäste wieder die Freibadanlage des Geibeltbads mit einem 10-Meter-Sprungturm und einer Riesenrutsche nutzen. Das Bad hat im Mai und September täglich von 9 bis 19 Uhr und von Juni bis August bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen 4 Euro und Ermäßigte 3,50 Euro. Ab 18 Uhr kommt man für die Hälfte des Preises rein. Kräutervitalbad Sebnitz: Ein Fest für die Sinne Die richtige Adresse, um seine Sinne berauschen zu lassen, ist das Kräutervitalbad in Sebnitz. Aber es gibt auch einen großen Freibadebereich. Auf der Außenanlage können Besucher sich im Strömungskanal amüsieren oder sich einfach auf der Liegewiese entspannen. Geöffnet ist das Kräutervitalbad außerhalb der Ferien montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. In den Ferien ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro. Waldbad Polenz: Idylle genießen – ganz ohne Eintrittsgelder Im Waldbad Polenz kann man ab dem 20.Mai wieder in die Fluten springen.Von 10 bis 20 Uhr kann man hier täglich die idyllische Ruhe im Freibad genießen und sich zum Beispiel im 50-Meter-Becken sportlich betätigen. Am Südhang des Gickelsbergs können Badegäste sich in ruhiger Umgebung abkühlen oder einfach die Seele baumeln lassen. Der Eintritt ist frei. Es kann lediglich 1 Euro pro Stunde aufgrund möglicher Parkgebühren anfallen. Billy in Berggießhübel: Erlebnis Strömungskanal Den größten Strömungskanal der sächsischen Schweiz hat das Billy-Bad in Berggießhübel zu bieten. Dieser und die 90 Meter lange Wasserrutsche können seit dem 10. Mai von Badgästen genutzt werden. Für Erwachsenen kostet dieses Erlebnis 5 Euro und für Kinder 2,50 Euro. Stadtbad Hohnstein: Erholung mit sportlichem Aspekt Am 15. Mai öffnet das Stadtbad Hohnstein täglich von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 3, Kinder bis 5 Jahre 0,50 Euro und Kinder/Jugendliche von 6 bis 17 Jahre 2 Euro. Freibad Wehlen-Pötzscha: Der Badespaß an der Elbe Direkt neben der Elbe wartet das Freibad Pötzscha in Stadt Wehlen mit einem Erlebnisbecken und einer Großwasserrutsche auf Badefans. Geöffnet ist das Freibad im Mai und September von 10 bis 18 Uhr und von Juni bis August 10 bis 19 Uhr. Der Badespaß kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2,50 Euro. Natursee Copitz: Planschen im gepflegten Naturseeareal Eine andere beliebte Adresse ist der Natursee Copitz. Täglich kann man das gepflegte Naturseeareal kostenlos betreten und zum Beispiel den Beachvolleyballplatz nutzen oder sich ein schönes Fleckchen auf dem Sand- und Wiesenstrand suchen. Natürlich ist auch das Baden im See möglich. Freibad Sebnitz-Hertigswalde: Freizeit mit Sport und Entspannung Ab dem 15. Mai können Wasserratten sich in Hertigswalde im Schwimmbecken sportlich betätigen. Nach der Abkühlung können sie sich auf Sportplätzen zum Beispiel im Streetball versuchen. Das Sommererlebnis kann man von 10 bis 19 Uhr täglich genießen – als Familie für 5 Euro, als einzelne Person für 3 Euro, ab 18 Uhr ist das dann für 2 Euro möglich. Für Kinder unter 3Jahren ist der Eintritt frei. Neustädter Freibadesee: Naturverbundene Erholung Mit einer Größe von rund einem Hektar ist der Freibadesee Neustadt einer der größten in Ostsachsen. Wer hier baden gehen will, muss nicht unbedingt auf den Sommer warten, denn die Anlage mit Beachvolleyballplatz ist ganzjährig nutzbar. Während der Badesaison hat außerdem ein Kiosk geöffnet. Der Eintritt und die Parkmöglichkeit davor sind kostenfrei, das Erlebnis gibt’s mangels Bademeister aber auf eigene Gefahr. Als Ansprechpartner gilt der Verein Freibad Neustadt, der sich um den Erhalt des Badesees kümmert. Freibad Rathewalde: Ein familiäres Sommererlebnis Fünf Kilometer von der Bastei entfernt liegt das Freibad Rathewalde. Das Erlebnisbad bietet eine große Schwimmfläche mit Nichtschwimmerbereich und Planschbecken sowie eine Großrutsche. Geöffnet ist Mai bis September täglich 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, für Kinder bis 5 Jahre 1 Euro und für Kinder /Jugendliche von 6 bis 17 Jahre 2 Euro. Kiessee Birkwitz: 650 Meter Sandstrand zum Entspannen Wer sich lieber in einem See abkühlen möchte, kann schon seit Anfang Mai den Kiessee Birkwitz besuchen. Hier kann man es sich bei freiem Eintritt auf dem 650 Metern langen Sandstrand gemütlich machen. Außerdem werden kleine Sporterlebnisse wie Tretbootfahren angeboten. Lediglich das Parken am See, täglich 8 bis 22 Uhr, kostet. Ein Tagesticket gibt es für 5 Euro, ein Stundenticket für 1 Euro. Freibad Goßdorf: Gepflegte kleine Anlage inmitten der Natur Kostenlos ist der Eintritt in das Bad im Hohnsteiner Ortsteil Goßdorf. Es muss lediglich die Parkgebühr entrichtet werden. Darüber hinaus gibt es dort keinen Bademeister. Die Gäste müssen also auf sich selbst aufpassen. Die Anlage selbst ist gepflegt und wird vom Freibadverein instand gehalten. Eine Imbissversorgung ist ebenfalls gesichert.

