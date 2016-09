Ab in die Flasche Hotelier Torsten Koschinsky verbindet Beruf und Hobby. 24 Weinstöcke verschiedener Sorten machen das möglich.

Torsten Koschinsky erntet im Hof seines Hotels Weiße Taube Wein. Drei Sorten tragen die Stöcke, die die Pergola überspannen und sich an Hauswänden nach oben ranken.

Die Stiegen für die Weinlese stehen im Hof des Hotels Weiße Taube schon bereit. Die Ernte soll noch über die Bühne gehen, bevor das Wetter schlechter wird. „Regen verträgt der Wein nicht“, meint Hotelier Torsten Koschinsky.

Vor etwa 18 Jahren hat er die 24 Weinstöcke gepflanzt, die inzwischen die gesamte Pergola überspannen und sich an zwei Hauswänden nach oben ranken. Im Juni und Juli hatte Koschinsky noch Zweifel an einer guten Lese. „Die Monate waren zu trüb. Aber die Sonne im August und September hat den Trauben gut getan“, meint er. Mit einem Handreflektometer misst er den Öchsle-Grad, also den Zuckergehalt des Weines und ist zufrieden. 80 bis 100 sind es beim Weißwein und 60 bis 80 beim Rotwein. Auf dem Hof wachsen die Sorten Riesling, Bacchus und Portugieser. Koschinsky schätzt, dass er 250 bis 300 Kilo Wein ernten wird.

Gemeinsam mit der Lese von zwei anderen Mitgliedern des Döbelner Weinvereins wird er größtenteils zu Biosaft verarbeitet. Den serviert der Hotelier seinen Gästen. Etwa bis Mai des Folgejahres reichen die Vorräte. Wein wird aus Teilen des Rotweins, der als kostenfreie Kostprobe ausgeschenkt wird.

