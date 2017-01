Ab in den Schnee! Vor uns liegt ein tolles Winter-Wochenende. Tipps, was man in der Region unternehmen kann.

Riccarda Svarovsky aus Bischofswerda mag den Winter. Wir trafen sie in Bischofswerda an der Lindenallee auf dem Weg zum Butterberg. Am Berg gibt es nicht nur die längste Rodelbahn der Stadt, sondern Wege zum Laufen. An diesem Wochenende gibt es dazu Glühwein und Bratwurst. © Steffen Unger

Bilderbuchwetter am Sonnabend: Knackig kalt soll es werden. Sonne und ein paar Wolken soll es geben. Den Schnee haben wir schon. Am Sonntag könnten auf die weiße Schicht noch ein paar Zentimeter drauf kommen. Hier ein paar Tipps, wie Skiläufer, Rodler, Wanderer und Spaziergänger das nutzen können.

Für Rodler: Mehrere Hänge in der Stadt und auf dem Land sind bereit

126 Meter misst Bischofswerdas längste und schönste Rodelbahn am Butterberg. Der Hang auf einer sicheren, weil autofreien Schneise ist seit Freitag prepariert, so dass dem Spaß im Schnee für Rodler nichts entgegensteht. Das Team des Berggasthofes ist auf viele Wochenendausflügler eingestellt. „Wir verkaufen Bratwurst, Glühwein und andere heiße Getränke“, sagte Geschäftsführerin Heidi John. Je nach Andrang werde man reagieren und Getränke und Speisen für Wintersportler entweder aus einem Küchenfenster zum Parkplatz hin verkaufen oder vielleicht auch draußen einen Stand aufbauen. – Geschlossen wegen schon lange geplanter Betriebsferien bleibt dagegen ab diesem Sonnabend die Jagdhütte am Butterberg. Geöffnet ist sie wieder ab dem 3. Februar.

Tolle Rodelhänge gibt es auch im Bischofswerdaer Umland. Etwa im Neukircher Valtental. Nahe des Georgenbades – gleich neben der Zufahrt zum Ferienheim „Bethlehemstift“ – kann man mit dem Schlitten wunderbar fahren. Ebenso in Weifa auf einem Hang nahe der Straße nach Ringenhain. Die Uhyster haben einen Rodelhang an der Straße nach Bocka. Es liegt genug Schnee, hieß es am Freitag. Wenn der Schnee bis nächstes Wochenende liegenbleibt, könnte es dann hier sogar auch eine der beliebten Rodelpartys geben.

Für Ski-Langläufer: Gespurte Loipen im Oberland und am Schwedenstein

Rund 20 Kilometer Waldwege sind im Gebiet von Valtenberg und Hohwald gespurt, darunter der Weg vom Touristenparkplatz an der Karl-Berger-Straße in Neukirch zum Valtenberggipfel. Außerdem gibt es mehrere Rundwege. Der optimale Einstieg in die Loipe ist am Touristenparkplatz. Dort stehen rund 100 Pkw-Stellplätze bereit, die man gebührenfrei nutzen kann. Die Valtenbergbaude ist geöffnet.

Auch in Steinigtwolmsdorf wurden Skiwanderwege gespurt. Sie führen von der Grenzstraße übers Feld und am Waldrand entlang. Drei Rundkurse stehen zur Auswahl: über drei, sechseinhalb und acht Kilometer. Im Sohlander Oberdorf nahe der Prinz-Friedrich-August-Baude wurden Wege gewalzt bzw. gespurt. Auch in Rugiswalde ist die Loipe gespurt. Freunde des Langlaufes kommen auch in Sebnitz auf ihre Kosten. Im Sebnitzer Wald nahe des Grenzüberganges gibt es drei Skirundwanderwege, die zwischen fünf und elf Kilometer lang sind. In Steina wurden sieben bis acht Kilometer gespurt. Drei Schleifen – unterhalb des Sportplatzes, am Nordhang des Schwedensteins sowie in der Finke – sind präpariert.

Für Abfahrtsfreaks: Gleich mehrere Skilifte sind in Betrieb

Beste Wintersportbedingungen melden die Betreiber von Skiliften. Der in Rugiswalde ist am Wochenende von 9 bis 20 Uhr in Betrieb. Im Sohlander Tännicht kann man sich von 10 bis 20 Uhr hochziehen lassen. Auch im Sebnitzer Wintersportzentrum sind Ski- und Kinderlift geöffnet – Sonnabend 9 bis 20 und Sonntag 9 bis 18 Uhr. Betrieben werden alle drei Lifte von Vereinen. Deren Mitglieder halten für die Wintersportler einen Imbiss bereit.

Für Schlittschuhfreunde: Seeligstädter bereiten Eisfläche vor

Ob das Eis auf dem vom Seeligstädter Sportverein bewirtschafteten Teich fürs Schlittschuhlaufen schon ausreicht, entscheidet der Sportverein am Sonnabendmorgen. „Wenn wir die Eisfläche freigeben können, teilen wir es sofort über Facebook (SV Seeligstadt) mit“, sagte Vereinsvorsitzender Ilko Keßler am Freitag. In diesem Fall müsste erst mal Schnee auf der Eisfläche geschippt werden. Jeder Helfer ist dafür gern gesehen. Voraussichtlich ab Sonnabendnachmittag könnte man dann auf dem Eis seine Runden drehen. Der Verein verkauft heiße Getränke und einen Imbiss; Tee gibt’s für Kinder gratis. Schlittschuhlaufen kann man auch am Steinaer Sportplatz. Dort gibt es eine Kunsteisbahn. (SZ)

zur Startseite