Ab geht die Post Die CDU setzt ihre Postkartenaktion fort. Das neue Motiv ist mehrdeutig.

Freital macht Dampf, heißt es auf der neuen Postkarte der CDU. © Repro: SZ

Stolz hält er die Kelle, gibt das Signal zur Abfahrt: Nein, Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) hat nicht den Job gewechselt. Auch wenn er sich in der Uniform scheinbar wohlfühlt, so war es doch nur ein Fotoshooting, für das Rumberg als Zugführer vor der Weißeritztalbahn posieren durfte. Und zwar für die nächste Postkarte aus der Serie „Ich bin Freitaler“.

Erst im Mai hatte der CDU-Stadtverband die Serie gestartet und die erste Postkarte mit dem Windberg als Motiv herausgebracht. Nun bot sich die erste Fahrt der Weißeritztalbahn bis Kipsdorf für das zweite Motiv an. Ziel ist nicht nur, bei den Empfängern der Postkarte für die Ausflugsbahn zu werben. „Wir möchten den Schwung der ersten Fahrt nutzen, um in Freital weiter Fahrt aufzunehmen für die Herausforderungen, vor denen unsere Stadt steht“, erklärt CDU-Stadtrat Steffen Üregi. So ist der OB als Zugführer ein Sinnbild: „Er signalisiert, dass es losgehen soll. Er sorgt dafür, dass unser Freital Fahrt aufnimmt.“

Mit der Aktion will die CDU das Image der Stadt aufpolieren. „Wir möchten die Freitaler und unsere Gäste auffordern, ihre ganz persönlichen Grüße aus unserer Stadt in die Welt zu senden und damit ein Zeichen für Freital und die touristischen Glanzpunkte zu setzen“, sagt Üregi. Die Postkarte ist kostenfrei am Bahnhof Hainsberg und beim Raumausstatter Müller, Hainsberger Str. 4A, erhältlich. Wie schon bei der ersten Postkarte ist die Auflage auf 2 000 Stück begrenzt. „Von der ersten sind nur noch wenige übrig“, sagt Üregi. Dieses Jahr will die CDU noch zwei weitere Motive herausgeben.

