Ab Frühjahr schnelles Internet Nur die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Tauscha müssen noch länger warten. Bei der Feuerwehr gab es schon Fortschritte.

Symbolfoto © Daniel Reinhardt / dpa

Thiendorf. Die Dörfer der Gemeinde Thiendorf warten händeringend auf schnellere Internetverbindungen. Ab Frühjahr 2018 sollen die ersten vom Breitbandausbau profitieren, so Bürgermeister Dirk Mocker in seiner Jahresendbotschaft an die Einwohner. Für die weiteren Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Tauscha werden mit einer Machbarkeitsstudie die Fördervoraussetzungen geprüft.

„Im Focus“, so Dirk Mocker, „stand 2017 ebenfalls die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Mit etwas Spürsinn konnten zwei gebrauchte Tanklöschfahrzeuge erworben und damit die fahrzeugtechnische Ausstattung von drei Ortswehren verbessert werden.“ Der langersehnte Bau der Fahrzeughalle für die Ortswehr Stölpchen konnte begonnen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzbekleidung verbessert werden.

Der Kindersegen stellte die Kommune vor Herausforderungen. Mehr als 400 Kinder mussten untergebracht werden. Für das kommende Jahr stehe die bedarfsgerechte Betreuung auf dem Aufgabenzettel des Gemeinderates ganz oben, so Mocker. Auch der Straßenbau geht weiter. (SZ)

