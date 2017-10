Ab Frühjahr ist die B 169 dicht Die Bundesstraße wird bei Greifendorf grundhaft ausgebaut. Bisher läuft der Hauptteil der Arbeiten neben der Fahrbahn. Das ändert sich bald.

Ab dem Frühjahr wird die Bundesstraße bei Greifendorf grundhaft ausgebaut. © Archiv/Lutz Weidler

Wer auf der B 169 in Richtung Hainichen fährt, muss seit einiger Zeit den Fuß vom Gas nehmen. Zum einen wegen der Baustelle und zum anderen, weil der Landkreis in der Tempo-30-Zone direkt vor dem Gasthof „Schmiedelandhaus“ einen Blitzer hat installieren lassen. Seit Freitag hat die Mess-Säule keine Haube mehr, ist also möglicherweise scharf geschaltet. „Die ist inzwischen justiert worden“, so Kreissprecher André Kaiser auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Ob es schon Geschwindigkeitsmessungen gibt, dazu wollte er sich allerdings nicht äußern.

Bereits im Mai haben vor Greifendorf die vorbereitenden Arbeiten für den grundhaften Ausbau der B 169 zwischen dem sogenannten „Grünen Haus“ am Abzweig Waldheimer Straße (S 36) und dem Ortseingang Greifendorf begonnen. An der Bundesstraße selbst ist bisher jedoch noch nichts passiert.

Das wird sich voraussichtlich im Frühjahr 2018 ändern. So zumindest die Aussage von Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das die Arbeiten beauftragt hat. Nach aktuellem Stand liege die Baumaßnahme im Zeitplan. „Außerhalb der vorhanden Straße ist der neue Wirtschaftsweg zu 90 Prozent gebaut worden. Der Tiefbau für die zwei neuen Regenrückhaltebecken ist fertig“, so Siebert auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Überraschungen habe es bei den Bauarbeiten bisher nicht gegeben.

Vollsperrung bis Herbst 2018

Diese begannen Ende Mai mit der Suche nach Kampfmitteln und archäologischen Untersuchungen im Baubereich. Dabei sei jedoch nichts gefunden worden, informierte Isabel Siebert. Im Anschluss ist mit den Hauptbauleistungen, dem Bau der zwei Regenrückhaltebecken sowie dem Wirtschaftsweg begonnen worden. Der Wirtschaftsweg wird in der nächsten Bauphase als Umleitungsstrecke für den Verkehr in Richtung Norden dienen, wenn die B 169 im Abschnitt „Am Rubinberg“ bis Baubeginn voll gesperrt wird. Der Verkehr in südliche Richtung soll dann großräumig am „Grünen Haus“ über die S 36 in Richtung Striegistal und über Böhrigen auf der K 8296 in Richtung Arnsdorf südlich Greifendorf auf die B 169 umgeleitet werden.

Zusätzlicher Überholstreifen

Im letzten Bauabschnitt soll die Bundesstraße zwischen dem Baubeginn bis „Am Rubinberg“ voll gesperrt werden. Die Umleitung in südliche Fahrtrichtung bleibt, in nördlicher Richtung erfolgt sie über die K 8215 in Richtung Reichenbach und danach auf der S 36 in Richtung „Grünes Haus“ auf die B 169. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Herbst 2018 andauern, so die Lasuv-Sprecherin..

Ausgebaut werden insgesamt 2,6 Kilometer Bundesstraße. Es entsteht eine neue Straße mit wechselseitig geführtem, zusätzlichem Überholfahrstreifen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf vier Millionen Euro. Finanziert wird das Vorhaben vom Bund. (DA/mf/eg)

