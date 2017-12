Ab Freitag ist die S 91 wieder befahrbar Für die Wintermonate wird die Straße freigegeben. Der wichtige Autobahnzubringer soll auf drei Kilometern begradigt und ausgebaut werden.

Symbolfoto © Bernd Wüstneck / dpa

Kalkreuth. Die S 91 nördlich Kalkreuth wird planmäßig am 22. Dezember vormittags bzw. mittags für den Verkehr über die Wintermonate freigegeben. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf SZ-Nachfrage mit. Damit ruhen jetzt die Straßenbauarbeiten an dem wichtigen Autobahnzubringer. Die Staatsstraße wird auf drei Kilometern begradigt und ausgebaut. Der letzte Bauabschnitt soll im Oktober fertiggestellt werden. In die Arbeiten, die vom Riesaer TS Bau ausgeführt werden, ist der Bau mehrerer Amphibiendurchlässe inbegriffen. (SZ)

