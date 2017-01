Ab Ende Februar geht nichts mehr Im Februar soll ein Kanal in die Flemmingener Straße verlegt werden. 15 Grundstücke kommen ans zentrale Netz.

Je nach Witterung sollen die Tiefbauarbeiten für den Kanalbau in der Flemmingener Straße in Hartha Ende Februar beginnen. Dann müssen sich Kraftfahrer auf eine Vollsperrung einrichten. © Dietmar Thomas

Passt die Witterung, sollen die Tiefbauarbeiten in der Flemmingener Straße am 22. Februar beginnen. Die Firma LFT Tiefbau aus Ostrau wurde vom Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ (AZV) mit der Verlegung einer Schmutzwasserleitung beauftragt. Geplant ist, auf einer Länge von etwa 700 Metern einen Kanal mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern zu verlegen. Die Arbeiten beginnen am Abzweig zur Geschwister-Scholl-Straße und enden nach der letzten Bebauung. Der AZV investiert 316 000 Euro in dieses Vorhaben.

Notwendig ist der Kanalbau, um die 15 Grundstücke an der Flemmingener Straße an das zentrale Abwassernetz anzuschließen. Der Kanal wird im Kreuzungsbereich zur Geschwister-Scholl-Straße in einen bereits vorhandenen Sammler eingebunden. Das Vorhaben wurde im Konzept zur Abwasserbeseitigung schon vor Jahren festgeschrieben. Bisher wurde das Abwasser im Flemmingen in Kleinkläranlagen entsorgt. Das ist nicht mehr statthaft, da der Ortsteil im Bereich der Trinkwasserschutzzone zwei liegt. Das Regenwasser wird individuell auf den Grundstücken entsorgt. „Manche Anwohner nutzen nach dem Ausbau der Technik die ehemalige Kläranlage zur Vorratshaltung von Brauchwasser“, sagte Reiner Müller, Leiter Technik/Investitionen beim AZV.

Er und LFT Ostrau informierten die vom Bau betroffenen Grundstückseigentümer über das Vorhaben. Gebaut wird in zwei Abschnitten. Los geht es am Abzweig zur Geschwister-Scholl-Straße bis zum Grundstück Nummer 22. „Das ist etwa die Hälfte“, sagte Reiner Müller. Ist dieser Abschnitt geschafft, geht es weiter bis zum Ende der Bebauung. In diesem Bereich soll auch eine neue Trinkwasserleitung verlegt werden.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Die Anwohner können auf der Seite in den Ortsteil fahren, in dem nicht gebaut wird. Die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen muss immer gewährleistet sein. Geplant ist, die Straße im Bereich des ersten Abschnitts grundhaft auszubauen. Das müsste die Stadt beauftragen. „Es wäre sinnvoll, dieses Stück Straße in Ordnung zu bringen. Das dafür notwendige Geld müsste im Nachtragshaushalt eingestellt werden. Darüber wird noch verhandelt“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Deshalb könne er noch nicht sagen, ob das Projekt realisiert werden kann. Da es sich beim Anschluss an das zentrale Netz um einen Neubau handelt, werden die Grundstückseigentümer finanziell an den Kosten beteiligt. Sie müssen die Kosten für die Hausanschlussleitung übernehmen. Das ist die Verbindung vom Kanal zum Übergabeschacht, der etwa einen Meter auf dem Grundstück liegt. „Pro Meter sind etwa 200 Euro zu zahlen, sodass unterm Strich je nach Abstand zum Kanal zwischen 1 000 und 1 200 Euro herauskommen“, sagte Müller. Allerdings müssen sich die Grundstückseigentümer auch um den Anschluss vom Schacht bis zum Haus kümmern. Bis zum Sommer soll der Kanalbau abgeschlossen sein. Ist alles fertig, erhalten die Grundstückseigentümer ein Schreiben. Dann haben die Bürger sechs Monate Zeit, um ihre Abwasserentsorgung an das zentrale Netz umzubinden.

Der Kanalbau in der Flemmingener Straße ist eines der letzten Vorhaben, die im Konzept zur Abwasserbeseitigung noch realisiert werden müssen. Nach dem Sommer soll in der Annenstraße gebaut werden und der zweite Bauabschnitt in der August-Bebel-Straße beginnen. In Saalbach wird der AZV noch eine Kläranlage für die Neubauten errichtet und die Kläranlage in Hartha auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.

