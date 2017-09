Ab durch die Mitte! Erstmals rast ein ICE mit Tempo 300 von Bamberg nach Erfurt. Durch die neue Strecke ist man bald auch von Dresden eine Stunde früher in München.

Berlin–München unter vier Stunden. Noch sind es nur Probefahrten – wie hier ein ICE-S nahe dem Blessberg in Thüringen. © DB/Kniestedt

Endlich mal ein Gute-Laune-Termin für den Bundesverkehrsminister. Lästige Journalistenfragen wegen des Dieselskandals oder Planlosigkeit bei der Elektromobilität bleiben Alexander Dobrindt an diesem Mittwoch erspart. Stattdessen wartet die erste ICE-Fahrt mit Tempo 300 von Bamberg nach Erfurt auf den CSU-Politiker – der schnellste Abschnitt auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin–München. Und auch die deutsche Bahn ist froh, nach dem Fiasko von Rastatt mal positive Schlagzeilen zu machen. Dort ruht nach einem Tunneleinsturz auf der Neubautrasse Karlsruhe-Basel noch bis Oktober der Verkehr auf der wichtigen Rhein-Talbahn.

Das Cockpit des Sonderzugs aus München mit der Aufschrift „Mit Tempo 300 durch Deutschlands Mitte“ hält exakt vor einem eigens aufgebauten Podium. Dobrindt und Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber nutzen es und jonglieren mit Superlativen: Verglichen mit derzeit gut sechs Stunden von München nach Berlin seien die 3:55 Stunden ab Mitte Dezember ein „Quantensprung“. Das Projekt „von historischem Ausmaß“ bringe zum Fahrplanwechsel auch auf den Nebenstrecken „die größte Angebotsverbesserung seit 1994“.

Dobrindt sieht eine „Kampfansage der Bahn an das Auto und vor allem das Flugzeug“. Mit dem attraktiveren Angebot wolle der Konzern seinen Marktanteil von 20 auf 40 Prozent verdoppeln. Und natürlich fehlen beim Minister in Wahlkampfzeiten auch nicht Formulierungen wie „ich persönlich habe“ und „schon immer“. Bereits 1991 war das auf zehn Milliarden Euro taxierte, hierzulande größte Infrastrukturprojekt als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE) Nr. 8 beschlossene Sache. 26 Jahre später biegt es auf die Zielgerade „pünktlich und finanziell im Rahmen“, heißt es.

Das stimmt aber erst seit dem Neustart 2006. Tatsächlich ging Anfang der 2000er wegen fehlender Finanzen kaum was beim 500 Kilometer langen Mammutprojekt, das insgesamt gut zehn Jahre verspätet ist. „Statt nach Kassenlage zu bauen, müssen Projekte künftig bei Baubeginn durchfinanziert sein“, sagt der sächsische Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn zur SZ. Der Grünen-Politiker fordert ferner: „Wir dürfen nicht länger Schieneninfrastruktur losgelöst vom späteren Fahrplankonzept entwerfen.“ Die Umsteigeknoten Erfurt und Leipzig funktionierten „suboptimal“. Der mit Milliardenaufwand erkaufte Fahrzeitgewinn verpuffe, weil Fahrgäste jetzt länger auf den Anschluss warten müssten. Bitter sei das Abhängen der Boomstadt Jena.

Die neue Rennstrecke zurück 1 von 5 weiter Die Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Nürnberg und Berlin ist Teil der östlichen Nord-Süd-Achse in Deutschland und gehört zu einem der neun Bahn-Kernkorridore der EU, welcher von Finnland bis Sizilien reicht. Mit dem Lückenschluss ist es künftig möglich, ohne Wechsel von Lok und Zugleitsystem durch Europa zu reisen. Die gesamte Strecke des VDE 8 hat eine Länge von 500 Kilometern, davon sind 230 Kilometer Neubau. Die Gesamtkosten von zehn Milliarden Euro wurden durch den Bund, die Deutsche Bahn und die EU finanziert. Die Strecke geht am 10. Dezember in Betrieb und hat deutschlandweit Auswirkungen auf den Fahrplan.

Für die Trassenführung von Berlin nach München hatte es mehrere Varianten gegeben – die kürzeste davon via Chemnitz. „Aber es ging darum, möglichst viele Städte anzubinden, und da ist Erfurt als Knoten die beste Lösung“, sagt Projektleiter Olaf Drescher. Demnach profitieren 17 Millionen Kunden von VDE 8 – auch in Ostsachsen, sagt der gebürtige Dresdner. So würde sich die Fahrzeit von Dresden nach München von sechs auf 4:45 Stunden und nach Nürnberg auf 3:30 Stunden verringern. Wenn der Ausbau zweier Teilstücke bei Nürnberg, Fürth, Erlangen fertig ist, schafft das laut Drescher noch mal zwölf bis 15 Minuten Ersparnis. „2028 wollen wir den Schlussstein setzen.“

„Die Strecke bringt einem Korridor rechts und links der VDE 8 und auch anderen Regionen Pluspunkte“, sagt Carsten Schulze vom Fahrgastverband Pro Bahn zur SZ. „Aber nur“, so der Sprecher für Mitteldeutschland, „wenn Anschlüsse funktionieren, das Produkt tariflich stimmig ist und es mindestens einen Stundentakt gibt“. Deutschland vernetze zu wenig, so Schulze. „Jeder Landrat wird rot oder schweigsam, wenn man nach vertakteten Linienbussen auch am Sonntag fragt.“ Dresden und Leipzig seien aber Gewinner.

Dann setzt sich der ICE3 namens „Hansestadt Lübeck“ in Bamberg in Bewegung. Im Führerhaus wird es eng. Gleich drei Lokführer sind für die Premiere bestellt, dabei hält sich ihr Stress in Grenzen. Modernste digitale Leit- und Sicherungstechnik nach europäischem Standard ist im Einsatz – gesteuert per Funk und Computer von elektronischen Stellwerken und Betriebszentralen. Statt Schranken und Signalen gibt es Brücken und Unterführungen. Die feste Fahrbahn hat keine Schwellen, die Schienen liegen auf Stahlbetonplatten ohne den üblichen Schotter. Alle paar Hundert Meter lugt eine kleine Funkbox aus dem Boden.

Anfangs ist alles wie immer. Bei Breitengüßbach biegt der Sonderzug auf die Neubaustrecke. Dann erhöht Lokführer Andreas Maucher das Tempo: 180, 214, 256, … Die Ohren vermelden leichten Druck. Bei Coburg ist es so weit: Die Monitore zeigen 301 km/h. Die Stadt sei auf besonderen Wunsch Bayerns in die Trasse eingebunden worden, erzählt der Projektleiter. Und Chemnitz, die einzige deutsche Großstadt ohne Bahnfernverkehr, hadert – auch mit seiner Landesregierung.

Statt des Vogtlands fliegen am ICE Oberfrankens Kirchtürme vorbei – untermalt von Lärmschutzwänden in Blau-weiß, Bayerns Landesfarben, nur unterbrochen von 22 Tunneln und 29 Brücken. Darunter der 8 314 Meter lange Blessbergtunnel und die 1 681 Meter lange Ilm-Talbrücke.

Beim Bau der bayerisch-thüringischen Magistrale hatte es einige Überraschungen gegeben: So stießen Archäologen am Tunnel Eierberge auf die Reste einer 7 000 Jahre alten Siedlung und 150 Millionen Jahre alte Fossilien. Im Blessberg am Rennsteig entdeckten Bauleute die bis dahin unbekannte größte Tropfsteinhöhle Mitteldeutschlands.

Der Verkehrsminister hat keine Muße, Natur und bautechnische Meisterwerke zu genießen. Dabei hätte er vorn im Cockpit die beste Aussicht. Pausenlos muss Dobrindt Interviews geben. Dann taucht die Silhouette von Erfurt auf. Ruckzuck ist die erste schnelle Fahrt auf der Rennstrecke vorbei, die in 101 Tagen ans Netz geht. 120 Kilometer in nur 45 Minuten, gerade mal eine Fußball-Halbzeit.

Dobrindt muss in die Verlängerung. Der SZ-Reporter will beim Ausstieg wissen, wie es um die am Freitag zwischen ihm und dem tschechischen Verkehrsminister vereinbarte schnelle Tunnelbahn Dresden– Prag steht. Antwort: „Dazu sage ich jetzt gar nichts, weil ich immer noch daran glaube, dass ich einen Termin mit Ministerpräsident Tillich dazu habe.“ Der Minister sagt’s und entschwindet über die Rolltreppe. Vor dem Hauptbahnhof wartet sein Dienstwagen. Und bald auch wieder die nächste lästige Frage zum Abgasskandal.





zur Startseite

Artikelempfehlung Ab durch die Mitte! Endlich mal ein Gute-Laune-Termin für den Bundesverkehrsminister. Lästige Journalistenfragen wegen des Dieselskandals oder Planlosigkeit bei der Elektromobilität bleiben Alexander Dobrindt an diesem Mittwoch erspart. Stattdessen wartet die erste ICE-Fahrt mit Tempo 300 von Bamberg nach Erfurt auf den CSU-Politiker – der schnellste Abschnitt auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin–München. Und auch die deutsche Bahn ist froh, nach dem Fiasko von Rastatt mal positive Schlagzeilen zu machen. Dort ruht nach einem Tunneleinsturz auf der Neubautrasse Karlsruhe-Basel noch bis Oktober der Verkehr auf der wichtigen Rhein-Talbahn. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ab-durch-die-mitte-3762208.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: