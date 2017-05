Ab durch die Hecke

Aufgrund eines Fahrfehlers verlor laut Polizei eine 67-jährige Pkw-Fahrerin am Freitagabend beim Rückwärtsausparken in der Bungalowsiedlung am Silbersee die Kontrolle über ihren grauen Suzuki und durchfuhr die Hecke ihres eigenen Grundstücks. Das Fahrzeug kam auf der benachbarten Wiese zum Stehen. Ein Fremdschaden ist dabei nicht entstanden. (red/US)

