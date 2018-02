Ab dem Frühjahr wird gebuddelt Weitere rund 100 Schleifer Grundstücke werden an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen. Am Mittwoch wurde dazu informiert.

Schleife. Rund 100 Anwohner folgten am Mittwochabend der Einladung der Gemeindeverwaltung Schleife, um sich während einer Versammlung im Saal des Sorbischen Kulturzentrums über den anstehenden Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung zu informieren. Zirka 100 Grundstücke im sogenannten Altort Schleife, so hieß es, werden in den nächsten Bauabschnitten angeschlossen. Es handelt sich um Grundstückseigentümer an der Spremberger Straße, am Groß Dübener Weg, im Lieskauer, Werks- und Mühlenweg sowie an Teilen der Friedensstraße. Bereits in den letzten zwei Jahren sind in zwei anderen Abschnitten in Schleife entsprechende Arbeiten gelaufen; ein dritter Bauabschnitt steht jetzt an. Im Folgenden einige Fragen, die am Mittwoch von Vertretern des zuständigen Cottbuser Planungsbüros LUG Engineering GmbH beantwortet wurden.

Es handelt sich um eine sogenannte Vakuumkanalisation. Dabei wird das Abwasser mithilfe von Unterdruck von den Hausanschlüssen abgesaugt. Die Unterdruckleitungen haben einen geringeren Durchmesser als beispielsweise Freispiegelleitungen. Sie werden in geringer, dem Geländeprofil angepasster Tiefe verlegt. Eine zentrale Unterdruckstation wird im Lindenweg stehen. Darin befindet sich ein Unterdruckbehälter, in den das Schmutzwasser von den angeschlossenen Gebäuden über Unterdruckleitungen gelangt. Aus dem Unterdruckbehälter fördert eine Abwasserpumpe das Schmutzwasser zur Kläranlage. Wenn sich im Hausanschluss-Schacht eine bestimmte Schmutzwassermenge angesammelt hat, öffnet ein Sensor das Absaugventil, um das Schmutzwasser abzusaugen. Welcher Bauzeitraum ist geplant?

Offizieller Baubeginn ist – je nach Wetterlage – für den 12. März vorgesehen. Bis „sichtbar“ gearbeitet wird, können aber weitere Wochen vergehen. Bauende soll der 31. August sein. Die Baureihenfolge wird in Absprache mit der ausführenden Firma noch festgelegt. Welche Firma das sein wird, beschließt der Gemeinderat in der März-Sitzung. Zum Teil werden im Zuge der Arbeiten gleich Freileitungen mit unter die Erde gebracht. Die Abwasserleitungen werden bis auf einige Ausnahmen größtenteils in offener Bauweise verlegt. Welche Gebühren fallen für die Einwohner an?

Laut Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde gilt im Ort einheitlich eine Mengengebühr von 3,77 Euro/m³ Abwasser plus Grundgebühr (5 Euro pro Monat pro Einwohner) plus eine einmalige Zahlung von 2,83 Euro/m² bebauter/bebaubarer Grundstücksfläche. Welche Arten von Hausanschluss-Schächten gibt es?

Die Hausanschluss-Schächte werden in der Regel einen Meter hinter der Grundstücksgrenze in die Erde gelassen. An der Oberfläche ist dann eine Art Deckel zu sehen. Vorgestellt wurden am Mittwoch nicht befahrbare Schächte – die Standardausführung – oder als Sonderausführung die befahrbare Variante. Die Planer empfahlen den Schleifern die Standardlösung. Wer sich für einen befahrbaren Schacht entscheidet, der tiefer in der Erde steckt und dessen Betrieb dadurch wohl etwas geräuschärmer sein soll, muss mit Mehrkosten rechnen. Wer ist für die Wartung der Hausschächte zuständig?

Das übernehmen die Stadtwerke Weißwasser etwa einmal jährlich im Auftrag der Gemeinde. Bezahlt wird die Dienstleistung über die Abwassergebühr. Gibt es während der Bauzeit Verkehrseinschränkungen?

Laut Guido Ochalka, Chefingenieur Infrastruktur beim zuständigen Planungsbüro, werde es beim Einbau der Hausanschluss-Schächte kurzzeitig zu Beeinträchtigungen an den Grundstücksauffahrten kommen. Die Betroffenen bekommen rechtzeitig Bescheid. Allerdings werden die Bauarbeiten an der Friedensstraße (Staatsstraße 130) in Abstimmung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr für vier bis sechs Wochen unter Vollsperrung ablaufen. Was gilt für die Einwohner mit eigener Biokläranlage?

Diese Anlagen können so lange genutzt werden, bis ihr Wasserrecht abgelaufen ist. Danach müssen die betreffenden Haushalte unwiderruflich ans zentrale System angeschlossen werden.

