Ab aufs Eis! Im Dreiländereck von Deutschland, Tschechien und Polen kommen Eislauf-Fans voll auf ihre Kosten – zu günstigen Preisen und bei attraktiven Angeboten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Spieler der Eishockeymannschaft „Black Panther“ des ESC Jonsdorf in der Sparkassenarena der Gemeinde. Seit vielen Jahren ist die Halle im Zittauer Gebirge ein Anlaufpunkt für Fans aus nah und fern. © Matthias Weber Spieler der Eishockeymannschaft „Black Panther“ des ESC Jonsdorf in der Sparkassenarena der Gemeinde. Seit vielen Jahren ist die Halle im Zittauer Gebirge ein Anlaufpunkt für Fans aus nah und fern.



Übers Eislaufen zu schreiben in diesen Spätsommertagen ist ein ziemliches Kontrastprogramm. Den Winter mit Kälte und Eis hat bei Sonnenschein und 25 Grad Celsius wohl kaum jemand im Blick. Doch immerhin ist es schon Mitte Oktober, lange kann es also nicht mehr dauern, bis auch die Lufttemperaturen sich der kalten Jahreszeit würdig erweisen.

Den Betreibern der Eishallen und -stadien in der deutsch-polnisch-tschechischen Grenzregion sind die Außentemperaturen jedoch egal – sie haben längst die Wintersaison eingeläutet. Eislauf-Fans in der Region haben dabei dank des Dreiländerecks von Deutschland, Tschechien und Polen eine große Auswahl an Orten, an denen der Sport auf Kufen möglich ist, egal, ob privat in Familie oder professionell in einem Verein. Vor allem im südlichen Nachbarland Tschechien ist der Eissport sehr beliebt, weshalb sich fast in jeder größeren Stadt Möglichkeiten zum Eislaufen finden. Der bekannteste Ort ist dabei sicher die Home-Credit-Arena in Liberec, in deren Areal sich auch die Eisarena befindet. Diese ist unter anderem Heimstätte des Eishockeyvereins TJ Bílí Tygri Liberec, der in der tschechischen Extraliga spielt und seine Heimspiele in der Home-Credit-Arena austrägt. Doch auch auf deutscher Seite gibt es mit Jonsdorf, Niesky und Weißwasser drei Orte, in denen Eishockeyvereine professionell dem Puck hinterherjagen. Eishockey-Fans kommen bei den Spielen des ESC Jonsdorf, des ELV „Tornado“ Niesky und des EHC „Lausitzer Füchse“ Weißwasser jedenfalls voll auf ihre Kosten.

Doch auch Menschen, die einfach mal nur ein paar Runden auf dem Eis drehen wollen, haben in den Eishallen der Region genügend Gelegenheit dazu. Für die Betreiber der Eishallen – nicht selten sind das die Kommunen – ist das neben der Erweiterung des touristischen Angebots vor allem eine Möglichkeit, Einnahmen zu erzielen. Immerhin kosten die Betreibung und Unterhaltung einer Eishalle viel Geld. Manche Gemeinden, wie Jonsdorf, machen darum in den Sommermonaten aus der Eishalle eine Spielhalle. Jonsdorf lockt in der warmen Jahreszeit mit dem Kindertobeland: Dann sind Riesenrutschen, Hüpfburgen, Trampolins und noch jede Menge weitere Kinderbelustigungen auf der 1 800 Quadratmeter großen Fläche zu finden, auf der im Winter die Kufenfans unterwegs sind.

Doch auch im Winter lassen sich die Hallenbetreiber einiges einfallen, um die Leute zum Gang aufs Eis zu verführen. Eine Eisdisco ist eine solche Idee, die vor allem bei Jugendlichen sehr gut ankommt. Klar: Zu lauter Musik und Discolicht macht das Schlittschuhlaufen gleich noch mal so viel Spaß. Für die meisten Eisfans steht aber wohl vor allem das Schlittschuhlaufen im Vordergrund – egal ob, allein, mit der Familie oder den Freunden. Das Schönste daran ist jedoch, dass man dieser Leidenschaft auch dann nachgehen kann, wenn draußen kein Winter ist. Für das Eis in den modernen Hallen braucht es nämlich – im Gegensatz zu den Teichen und Seen in der Region – keine Temperaturen im Minus-Bereich. Somit steht dem Eislauf-Vergnügen nichts im Weg. Die SZ stellt auf dieser Seite acht Möglichkeiten zum Eislaufen in der Region vor – verbunden mit der Anregung zum Besuch und der Aufforderung: „Ab aufs Eis!“ (SZ/se)

zur Startseite