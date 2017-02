Gut zu wissen Ab April wird der Penny-Markt gebaut Das Vorhaben ist ausgeschrieben. Eine Baugenehmigung vom Landratsamt soll es nun auch endlich geben.

Der Baubeginn für den Penny-Markt an der Kirchstraße ist für April dieses Jahres geplant. Das teilte die Pressestelle von Penny auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Das Vorhaben sei bereits ausgeschrieben, sodass der Baustart endlich erfolgen kann.

Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) hatte den Räten zur Sitzung mitgeteilt, dass er vom Planungsbüro des Penny-Marktes erfahren habe, dass der Bauantrag nun endlich genehmigt sei. Das Landratsamt bestätigte diesen Sachverhalt bisher nicht.

Schon Ende Mai 2016 hatte der Investor einen Bauantrag beim Landratsamt eingereicht (DA berichtete). Zuvor stimmten die Räte der Satzung zur Änderung des B-Planes zu. Damit hatte die Gemeinde alles gemacht, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann.

„Wir freuen uns, unseren Kunden nun endlich den lang ersehnten Penny-Markt zur Verfügung stellen zu können“, so die Pressestelle. Auch der Bürgermeister zeigte sich über diese Nachricht erleichtert. Dass es so lange dauern würde, sein Wahlversprechen, den Weg für den Bau eines Einkaufsmarktes zu ebnen, einzulösen, damit hatte er nicht gerechnet. Einfluss nehmen konnte er wenig, lediglich immer wieder nachfragen. Nun habe es Penny in der Hand, wie lange es bis zur Eröffnung dauert. Auf dem Gelände, auf dem der Markt entstehen soll, sind schon seit einem Jahr die breiten Furchen der archäologischen Grabungen zu sehen. Spuren von Vorfahren wurden im Februar 2016 nicht gefunden und das Baufeld vonseiten der Archäologen freigegeben.

Die Notwendigkeit, dass ein neuer Markt entsteht, ist unumstritten – die beiden noch bestehenden Märkte sind für das große Einzugsgebiet zu klein. Es gab viele Versuche und Diskussionen, ein geeignetes Grundstück zu finden. Das Areal an der Kirchstraße gegenüber dem Sportplatz ist ein Platz, der sowohl einen Investor interessierte als auch die Zustimmung des Rates fand.

Obwohl die Gemeinde viele Argumente für einen größeren Markt zusammengetragen hatte, teilte die zuständige Raumordnungsbehörde der Landesdirektion Chemnitz mit, dass der Einkaufsmarkt in Ostrau nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben darf. (DA/je)

