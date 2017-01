Ab an die Leine

Im Moment sieht es insofern gut aus für die Geflügelhalter, weil sich selbst das Stadtgut Görlitz außerhalb des Sperrbezirkes befindet. Damit bleiben die fünf Stallanlagen zwischen Biesnitz und Weinhübel mit 15000 Hühnern für die Produktion von Eiern vorerst von den sehr strengen Regeln verschont. Aber niemand weiß, wie das alles weitergeht. Geflügelhaltern wie Tzschoppes an der Fichtenhöhe nördlich von Görlitz, Zachmanns in Markersdorf oder dem Agrarbetrieb in Pfaffendorf kommt zugute, dass sie zurzeit keine Gänse, Enten, oder Junghennen haben. Die Aufzucht beginnt erst in einigen Wochen und Monaten. Inwieweit sich die seit November bestehende Stallpflicht für die Geflügelhalter auswirkt, können sie noch nicht sagen. Viele Halter sind dennoch verunsichert. Über die Anordnungen von der Landkreisbehörde müssen sich Geflügel- und andere Tierhalter auf der Homepage des Landkreises Görlitz selbst informieren. Geflügelhalter, die ihre Tiere bislang nicht gemeldet haben, müssen das umgehend erledigen. Udo Kretschmer aus Schönau-Berzdorf sagt, er habe bisher wohl noch mal Glück im Unglück gehabt. Glück, weil sein Hof mitsamt Enten und Hühnern vorerst außerhalb der Grenze des Beobachtungsgebietes liegt. Unglück, weil er sein Geflügel, wie alle anderen Halter auch, weiter im Stall lassen muss. Gerade für das Wassergeflügel sei das schwierig, sagt er. Schönau-Berzdorfs stellvertretender Bürgermeister Bernd Richter rät dennoch zu Gelassenheit. Auch, wenn der Berzdorfer See samt Kippengelände im Beobachtungsgebiet liege, hat das aus Richters Sicht keine gravierenden Auswirkungen. Wandern und spazieren gehen könne man deshalb trotzdem.

Wo verläuft das Beobachtungsgebiet (zehn Kilometer)?

Das rot gestrichelt eingerahmte Gebiet auf dem zweiten Bild gilt vom 19. Januar für 30 Tage (bis zum 17. Februar) beziehungsweise bis auf Widerruf als Beobachtungsgebiet.

Die Grenze dieses Gebietes verläuft: über die Gemeinden Neißeaue, Schöpstal, Königshain, Markersdorf, Schönau-Berzdorf und Görlitz. Von der deutsch-polnischen Grenze Zodel die Dorfstraße folgend, durch Niederzodel die Dorfstraße in Richtung S127 entlang, die S 127 in Richtung Neukrauscha, die S127 folgend in Richtung Oder-Neiße Radweg, an der Waldkante entlang zur Kunnersdorfer Straße, an der Autobahn Richtung Dresden; Kodersdorf: die Torgaer Straße entlang Ober Rengersdorf bis zur Kreuzung Bergstraße, Kunnersdorfer Straße, Betonstraße bis zur Waldkante, an der Waldkante entlang in Richtung Königshain bis zum Gemeindeamt Königshain, rechts abbiegend Richtung Betonstraße, die Reichenbacher Straße überquerend in Richtung Markersdorf bis zur Waldkante, an der Waldkante bis zur B 6, weiter über Feld bis zu den Gersdorfer Feldhäusern, Kreuzung Feldstraße/Oberdorfstraße bis S 111, die S111 überquerend und die Betonstraße bis zur Kreuzung Deutsch Paulsdorf, Friedersdorf Betonstraße bis in Ortslage, Schönau-Berzdorf bis Hauptstraße, links Richtung Kiesdorf, Tauchritz bis Grenzübergang Radomierzyce Quelle: Landratsamt