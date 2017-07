Ab 20 Uhr muss Ruhe herrschen Das regelt die überarbeitete Polizeiverordnung der Gemeinde Diera-Zehren. Allerdings gibt es hier keine Mittagsruhe.

Haus-, Hof- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer unzumutbar stören, dürfen an Werktagen, also von Montag bis Sonnabend, in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht ausgeführt werden. Das regelt die überarbeitete Polizeiverordnung der Gemeinde. Ab 20 Uhr hat also Ruhe zu herrschen.

An Sonn- und Feiertagen sind alle Arbeiten, die geeignet sind die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen, zu unterlassen. Dazu gehört auch das Rasenmähen, auch wenn dies nicht in der Polizeiverordnung aufgeführt ist. Grund dafür ist, dass dies die Rasenmäherverordnung bereits regelt. Diese ist ein Bundesgesetz. Zu den Haus-, Hof- und Gartenarbeiten gehören der Betrieb von Geräten und Werkzeugen mit und ohne Motor, wie zum Beispiel zur Bodenbearbeitung, das Hämmern, das Sägen, das Bohren, das Schleifen, das Holzspalten, das Ausklopfen von Teppichen, Betten, Matratzen.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden gibt es in Diera-Zehren allerdings keine Mittagsruhe. An Werktagen können derartige Arbeiten also auch in der Mittagszeit ausgeführt werden. (SZ/jm)

