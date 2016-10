Ab 19. Oktober ist die B 169 dicht

Die B 169 im Bereich Abfahrt Gadewitz wird noch einmal voll gesperrt. © Symbolfoto/Norbert Millauer

In der Zeit vom 19. bis 29. Oktober wird die B 169 im Bereich Abfahrt Gadewitz noch einmal voll gesperrt. „Dann erfolgt der Betoneinbau der Kappe in Fahrtrichtung Hainichen und die Erneuerung der Fahrbahndecke unter Vollsperrung der B 169“, teilte Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Anfrage des DA mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Riesa wird über eine örtliche Umleitung unter der Brücke geleitet. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Hainichen verläuft ab der Kreuzung Ostrau über Obersteina, Zaschwitz und Zschepplitz. Anschließend erfolgen noch bis zum 7. November Restarbeiten. Damit wird die Sanierung der Brücke bei Gadewitz pünktlich abgeschlossen. Dafür ist keine Sperrung notwendig. Während der Bauarbeiten ist die Straße von Niederlützschera in Richtung Gadewitz durch den Umleitungsverkehr stark beschädigt worden. Der DA wollte wissen, ob diese repariert werden. „Das kann ich konkret noch nicht sagen. Grundsätzlich gilt: Schäden, die klar dem vorübergehenden Umleitungsverkehr zuzuordnen sind, wären grundsätzlich zu entschädigen oder zu beheben“, so Isabel Siebert. (DA/je)

