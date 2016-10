A4 und Umleitung nach Unfällen dicht Nahe der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla ereignet sich am Sonnabend ein schwerer Unfall. Mehrere Autos verkeilen sich ineinander, es gibt Verletzte. Kurze Zeit später gibt es einen heftigen Zusammenstoß auf einer Umleitung.

Mehrere Autos prallten zusammen. © Rocci Klein

Erneut hat es einen schweren Unfall auf der Autobahn bei Ottendorf-Okrilla gegeben. Am Sonnabendmittag kollidierten hier mehrere Fahrzeuge. Wie die Polizei mitteilte, waren im dichten Reiseverkehr nach einem Bremsmanöver neun Autos zusammengefahren.

Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder (3 und 5 Jahre). Ein 66-Jähirger und seine 56-jährige Ehefrau erlitten schwere Verletzungen. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ursache des Unfalls ist laut Polizei offenbar zu geringer Sicherheitsabstand. Weil die Fahrzeuge zu dicht hintereinander her fuhren, kam es nach dem ersten Zusammenstoß zu einem „Domino-Effekt“, hieß es in einer Mitteilung am Nachmittag.

Die A 4 in Richtung Görlitz musste für die Hilfs- und Bergungsaktionen voll gesperrt werden. Auch bis zum späten Nachmittag dauerten die Aufräumarbeiten an. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Leppersdorf, Seifersdorf und Ottendorf waren mit rund 40 Kameraden im Einsatz. Außerdem waren Polizei und vier Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Das Technischen Hilfswerkes half bei der Sperrung der Straße.

Auf der Gegenfahrbahn rollte der Verkehr zwischenzeitlich auch nur langsam. Grund dafür war der Transport des Weihnachtsbaums für den Dresdner Striezelmarkt. Die Fichte wurde von Pulsnitz nach Dresden gebracht.

Wegen der Staus waren rasch zahlreiche Umleitungsstrecken überlastet. Auf einer passierte gegen 13.30 Uhr der nächste schwere Unfall. Auf der S 95 zwischen Leppersdorf und Radeberg fuhr ein Mercedes-Fahrer auf die vielbefahrere Staatsstraße auf. Dabei kollidierte die B-Klasse mit einem vorfahrtsberechtigen Milchlaster. Der Fahrer des Autos wurde eingeklemmt. Erneut kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen. Die Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. (fsc)

Empfohlene Umleitungen

- Reisenden in Richtung Polen empfiehlt die Polizei über die A 13 und A 15 in Richtung Cottbus/Forst/Legnica zu fahren.

- Ortskundigen mit Reiseziel in der Oberlausitz empfiehlt die Polizei ab der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla nördlich der Autobahn nach Pulsnitz und von dort weiter zur Autobahnanschlussstelle Pulsnitz zu fahren.

zur Startseite