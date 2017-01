A 4-Tunnel erst Mittwoch gesperrt Wegen des Wetters blieb der Weg durch die Königshainer Berge am Dienstag noch frei. Nun soll die Wartung sogar schneller gehen.

Der Autobahntunnel durch die Königshainer Berge ist erst am Mittwoch gesperrt. © Nikolai Schmidt

Aufgrund der schlechten Witterungs- und Straßenverhältnisse wurden am Dienstag im A 4-Tunnel durch die Königshainer Berge keine Fahrstreifen gesperrt. Länger dauern soll die geplante Wartung des Tunnels trotzdem nicht. Deshalb wurden die Abläufe neu koordiniert, teilt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. So seien am Dienstag bereits die Wartungsarbeiten außerhalb der Fahrbahnen, zum Beispiel am Betriebsgebäude, erfolgt. Dadurch könnten nun alle Arbeiten, für die einzelne Fahrstreifen gesperrt werden müssen, am Mittwoch, dem 1. Februar, zwischen 8 und 15.30 Uhr erledigt werden.

Alle Arbeiten an der Lüftungs- und Verkehrstechnik, die nur unter Vollsperrung möglich sind , sollen wie geplant am Donnerstag, dem 2. Februar, durchgeführt werden. So muss nach der Beseitigung eines Lagerschadens am Tunnelfirst ein Lüfter neu montiert werden. Autofahrer müssen sich daher darauf einstellen, dass am Donnerstag die Autobahn in Fahrtrichtung Görlitz von 9 bis 12 Uhr und in Fahrtrichtung Dresden von 12 bis 15 Uhr gesperrt sein wird. Währenddessen gelten die Umleitungen U 5 morgens und U 4 nachmittags. (SZ)

