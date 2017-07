A 4: Schwerer Unfall am Stauende Am Dreieck Nossen raste ein Kleintransporter in einen liegen gebliebenen Fiat. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Der Fahrer eines Kleintransporters und die Fahrerin eine Fiat sind bei einem Unfall auf der A 4 schwer verletzt worden. Am Dreieck Nossen war der Kleintransporter gegen 16 Uhr in einen liegen gebliebenen Fiat gerast. Nach der Auflösung eines vorangegangenen Staus (sz-online berichtete) sprang der Kleinwagen nicht mehr an. Das sah der Fahrer des Transporters offenbar nicht und fuhr mit voller Wucht in das Heck des Fiats. Der Kleintransporter kippte nach dem Zusammenstoß um.

Die Fiatfahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Nossen befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ebenfalls im Auto war außerdem ein Hund. Das Tier rannte nach dem Unfall panisch über die Autobahn und wurde von einem anderen Auto überfahren.

Der Fahrer des Kleintransporters konnte sich selbst befreien, nachdem Ersthelfer die Frontscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatten. Er zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Autobahn war in Richtung Chemnitz gesperrt. Es bildete sich ein etwa 20 Kilometer langer Stau. (SZ)

