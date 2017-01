A4: Endstation für Fernbus Für einen Bus endet in der Nacht die Fahrt vorzeitig an einer Unfallstelle. Auch an mehreren anderen Stellen fahren Autos ineinander.

Ungeplantes Fahrt-Ende für diesen Fernbus auf der A4. © Roland Halkasch

Starke Schneefälle in der Nacht haben auch in unserer Region zu einer Reihe von Unfällen gesorgt. So kippte auf der A 4 zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen ein Lastwagen der Post um. Wie ein Fotoreporter mitteilte, sei der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Direkt am Dreieck Nossen stießen noch vier Autos zusammen.

Zuvor hatte sich ein mit drei Autos beladener Transporter auf der Autobahn quergestellt. Ein Ford und ein Lastwagen kollidierten mit dem Transporter. Auch ein Fernlinienbus fuhr in die Unfallstelle und wurde beschädigt. Fahrgäste des Busses setzten später ihre Reise mit Taxis fort.

Auch am Morgen setzen sich die Behinderung auf der A 4 fort. So meldet die Polizei zwischen Hainichen und dem Dreieck Nossen in beiden Richtungen auf der glatten Bahn Stau wegen zweier querstehender Lkw.

Zwischen dem Dreieck Nossen und dem Dreieck Dresden-Nord warnt die Polizei in beiden Richtungen vor Gefahr durch Straßenglätte und Staugefahr. Es wird dringend gebeten, Abstand zu halten. (SZ)

