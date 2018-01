A4-Allianz fordert Ausbau bis Burkau Lausitzer Landtagsabgeordnete halten an dem sechsspurigen Ausbau der Autobahn fest.

Dicht gedrängt geht es am Burkauer Berg zu. © Wolfgang Wittchen

Bautzen/Dresden. Die Allianz der Oberlausitzer Landtagsabgeordneten für den Ausbau der A 4 hält an ihrer Forderung nach einer schrittweisen Erweiterung der Autobahn von Görlitz bis zum Dreieck Nossen auf sechs Fahrspuren fest. In einer ersten Etappe sollte aber auf jeden Fall der Abschnitt zwischen Dresden und dem Burkauer Berg ausgebaut werden. Das sagte der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann nach einem Treffen der Allianz am Montag. Auf diesem Abschnitt habe sich die Verkehrsbelastung in den vergangenen beiden Jahren noch einmal deutlich erhöht. Zudem müssten auch Unfallhäufigkeit und die allgemeine Verkehrssicherheit in die Bewertung der Notwendigkeit des Ausbaus einfließen, so Schiemann. Zudem fordert die Allianz die Öffnung der Standstreifen inklusive Schaffung von Verkehrsleiteinrichtungen und einen Ausbau der überlasteten Parkplätze.

Der Freistaat hatte zuletzt angekündigt, bis zum Sommer den Ausbau der A 4 beim Bund beantragen zu wollen – allerdings nur auf dem Abschnitt zwischen Dresden und Pulsnitz. (SZ/MSM)

