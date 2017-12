A20 bleibt jahrelang vollständig gesperrt

Die Autobahn 20 ist auf einer Breite von etwa 10 Metern und einer Länge von 40 Metern um rund 2,50 Meter abgesackt. © Bernd Wüstneck/dpa

Schwerin/Tribsees. Die Ostsee-Autobahn 20 Lübeck-Stettin bleibt an der Abbruchstelle bei Tribsees für die mehrjährigen Reparaturarbeiten vollständig gesperrt. Die zur Überbrückung der Schadstelle geplante Behelfsbrücke könne nicht gebaut werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Ein Baugrundgutachten habe die Hoffnung zerstreut, dass der ebenfalls auf der Moor-Linse liegende Teil der A20 hinter der abgesackten Stelle noch ausreichend tragfähig ist. Über die A20 rollt ein Großteil des Verkehrs in die Urlaubsgebiete an der Ostsee.

Ende September war auf der Fahrspur in Richtung Rostock südlich von Tribsees die Straße seitlich weggebrochen. Es entstand ein Loch von etwa 10 Metern Breite, 40 Metern Länge und 2,50 Meter Tiefe. Seither ist die Strecke dort gesperrt. Nach Angaben des Ministers soll nun die ehemalige Behelfsstraße reaktiviert werden. Sie solle dann den Verkehr während der Bauzeit aufnehmen. „Dass ein Autobahn-Teilstück in Deutschland für Jahre nicht mehr befahrbar ist, geht nicht“, sagte Sebastian Ader vom Tourismusverband der Insel Usedom. Die Tourismusbranche auf Usedom und Rügen drängt deswegen auf eine zügige Wiederherstellung der A20. (dpa)

