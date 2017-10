A 17 zeitweise gesperrt Am Vormittag ereignete sich auf dem Abschnitt zwischen Pirna und Heidenau ein Unfall. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wegen eines Unfalls war die U 17 zeitweise gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste direkt auf der Fahrbahn landen. © Marko Förster Wegen eines Unfalls war die U 17 zeitweise gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste direkt auf der Fahrbahn landen.

Ein Transporter war von der Straße abgekommen.

Der Unfall ereignete sich vor einem Tunnel zwischen Pirna und Heidenau.

Am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr passierte auf der A 17 zwischen Pirna und Heidenau kurz vor einem Tunnel ein Unfall. Ein Transporter war rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Schild geprallt. Dabei wurde der Fahrer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und blockierte alle Fahrbahnen in Richtung Dresden. Deshalb musste die Autobahn für gut eine Stunde gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr links an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis in den späten Vormittag staute sich der Verkehr kilometerweit. (mf/szo)

