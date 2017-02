A 17 wird am Dienstag voll gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es am kommenden Dienstag zu Behinderungen auf der Autobahn 17. Im Bereich der Anschlussstelle Heidenau müssen Arbeiten an einer Hochspannungsleitung, die über beide Fahrbahnen verläuft, durchgeführt werden. Um die Reparatur abzusichern, wird in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr der Verkehr in beide Richtungen gestoppt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr geht davon aus, dass die Sperrung 30 Minuten dauert.

Bereits im Bereich vor der Baustelle wird jeweils eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Letzte freie Ausfahrt in Richtung Prag ist die Anschlussstelle Dresden-Prohlis und in Richtung Dresden die Ausfahrt Heidenau. Wer die Sperrung umfahren will, muss hier jeweils auf die S 172 ausweichen. Am Anschluss in Heidenau ist während des Verkehrsstopps außerdem keine Einfahrt von der S 175 auf die A 17 in Richtung Dresden möglich. (SZ/noa)

