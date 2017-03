A 14-Ausfahrt Leisnig gesperrt Notwendige Reparaturarbeiten sind der Grund dafür. Eine Umleitung ist eingerichtet.

An der Autobahnauffahrt in Leisnig in Richtung Leipzig wird gebaut. © Dietmar Thomas

Die Anschlussstelle Leisnig an der Autobahn 14 ist bis einschließlich Sonnabend, 1. April, voll gesperrt. Grund sind dringend notwendige Reparaturarbeiten. Die gesamte Fahrbahn muss „aufgrund altersbedingter Verschleißschäden“ erneuert werden. Das teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), mit.

Eine Umleitung ist eingerichtet: Kraftfahrer, die aus Richtung Dresden beziehungsweise Döbeln kommen und in der Anschlussstelle Leisnig ausfahren wollen, müssen zunächst bis zur Abfahrt Mutzschen weiterfahren. Die Beschilderung U „Leisnig“ führt sie über die Gegenfahrbahn zurück in Richtung Leisnig.

Der Verkehr auf der Staatsstraße 31 zur A 14 in Richtung Magdeburg wird mit U „Leipzig“ auf der A 14 zur Anschlussstelle Döbeln-Nord geführt und dort auf die Gegenfahrbahn in Richtung Magdeburg geleitet, so Isabel Siebert. Für Verkehrsteilnehmer, die von Leipzig in Richtung Dresden unterwegs sind und in Leisnig die Autobahn 14 verlassen wollen, ändert sich nichts. (DA/sol)

