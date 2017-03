A14-Anschlussstelle gesperrt Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt den Belag in Leisnig erneuern. Auch in Döbeln-Ost ist das notwendig.

Vom 27. März bis zum 1. April muss die Anschlussstelle Leisnig an der Autobahn 14 voll gesperrt werden. Grund sind dringend notwendige Reparaturarbeiten. Die gesamte Fahrbahn muss erneuert werden. Das teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), am Freitag mit.

Für die Kraftfahrer wird eine Umleitung ausgeschildert sein. Diejenigen, die auf der A 14 aus Richtung Dresden kommen und in Leisnig abfahren wollen, werden bis zur Anschlussstelle Mutzschen weitergeleitet. Umleitungsschilder „U Leisnig“ weisen darauf hin, dass sie auf der Gegenfahrbahn zurück bis nach Leisnig fahren müssen. Wer in Richtung Magdeburg unterwegs ist, wird auf die S 31 umgeleitet. Mit den Schildern „U Leipzig“ geht es zunächst bis zur Anschlussstelle Döbeln-Nord und von dort auf die Gegenfahrbahn in Richtung Magdeburg. „Wir bitten um Verständnis für die bauzeitlichen Behinderungen und um besonders umsichtige Fahrweise auf den Umleitungsstrecken“, sagte Isabel Siebert.

Grund für die Schäden ist nicht die Witterung, klärt Siebert auf. „Vielmehr handelt es sich um ganz normale, altersbedingte Verschleißschäden an der Fahrbahn“, ergänzte die Lasuv-Sprecherin. Solche gibt es auch auf der Fahrbahn an der Anschlussstelle Döbeln-Ost. Die bekomme in diesem Jahr ebenfalls noch eine neue Fahrbahn. Wann genau, dazu äußerte sich Isabel Siebert jedoch nicht.

Die Sperrung der Anschlussstelle Leisnig beginnt am Montag, 27. März, um 9 Uhr. Angekündigt ist sie bis zum Sonnabend, 1. April, 18 Uhr.

zur Startseite