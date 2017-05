A14-Abfahrt Döbeln-Ost ab Montag dicht Kraftfahrer aus Richtung Leipzig müssen bis Döbeln-Nord fahren. Die Sperrung soll bis Freitag andauern.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Die Beschilderung entlang der B 175 sowie an der Autobahnabfahrt Döbeln-Ost in Fahrtrichtung Leipzig kündigt es bereits an: Die A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost wird ab Montag, 15. Mai, 9 Uhr in Richtung Leipzig komplett für den Verkehr gesperrt. Das bestätigte am Donnerstag Isabel Siebert, Sprecherin des sächsischen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Vollsperrung gilt bis Freitag, 19. Mai, gegen 18 Uhr.

Grund für die Sperrung ist die Erneuerung der Fahrbahndecke an der Anschlussstelle. Dafür wird die alte Decke abgefräst und eine neu aufgebracht. Die Fahrbahn muss erneuert werden, weil sie verschlissen ist, begründet Isabel Siebert.

Die Kraftfahrer, die auf der A14 aus Richtung Dresden kommen und Döbeln-Ost abfahren wollen, werden ab Montag auf die nächste Abfahrt Döbeln-Nord verwiesen. Dort sollen sie die A14 verlassen und in Gegenrichtung wieder auffahren. Dann gelangen sie an die Abfahrt Döbeln-Ost in Fahrtrichtung Dresden, die normal genutzt werden kann. Wer auf der B 175 unterwegs ist und auf die A 14 in Richtung Leipzig möchte, der wird an die Anschlussstelle Nossen-Nord umgeleitet. „Alternativ wird auch durch Döbeln hindurch zur Anschlussstelle Döbeln-Nord eine Umleitungsbeschilderung geführt“, informierte Isabel Siebert.

Seit März werden nach und nach alle Anschlussstellen entlang der Autobahn instand gesetzt. Für Ende Mai ist die Anschlussstelle Nossen-Ost in Fahrtrichtung Magdeburg geplant.

