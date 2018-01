A cappella auf Klippenstein Mit den Octavians gastierte im ausverkauften Schlosssaal ein preisgekröntes Ensemble.

Die Octavians aus Jena begeisterten beim Konzertaufakt 2018 im Saal von Schloss Klippenstein mit mittelalterlicher und moderner Vokalmusik. © Bernd Goldammer

Radeberg. Das neue Musikjahr begann mit einem Paukenschlag. Auf Schloss Klippenstein gastierte das Jenaer Vokalensemble „Die Octavians“. Die Veranstaltung war restlos ausverkauft gewesen. Da ist dem Team vom Schloss ein wundervoller Coup gelungen. Glückwunsch! Doch ein Wunder ist es nicht. Die sieben Sänger sind mehrfache Preisträger verschiedenster A-cappella-Wettbewerbe. Erst vor wenigen Monaten wurde ihnen in Leipzig der heiß begehrte 1. Preis des A-cappella-Wettbewerbs von amarcord zuerkannt. Die Sänger brillieren mit enormer Vielseitigkeit, stimmlicher Homogenität und außerdem können sie mit ihrer wundervollen Ausstrahlung humoristisches und geistliches Liedgut zusammenbringen. Eine Besonderheit des Ensembles besteht darin, dass es über zwei Countertenöre verfügt. Das gibt ein unverwechselbares Klangbild, dessen stimmliches Spektrum vom höchsten Sopran bis zum tiefen Bass reicht.

Wer solche Besonderheiten ankündigen kann, zieht das Interesse der Radeberger Musikfreunde magisch an. Als Museumschefin Katja Altmann den Abend eröffnete, war ihr anzusehen, wie sehr sie sich freute. Und jeder Gast war froh dabei sein zu können. Der erste Teil des Konzertes stand im Zeichen mittelalterlicher Chor- Gesänge. „Con amores la mi madre“ von Juan de Anchieta kam als Erstes und traf sofort den Geschmacksnerv des Publikums. Und das mit 500 Jahre alter Vokalmusik. Heinrich von Messen folgte mit dem Song „Wie wunder wernder sütze urspinc“. Er starb sogar schon 1318. In Radeberg wurde sein Lied übrigens in der Bearbeitung des gebürtigen Dresdners Karsten Gundermann aufgeführt. Der heute in Hamburg lebende Komponist besuchte die Kinderkomponistenklasse von Hans Jürgen Wenzel und danach die Dresdner Musikhochschule. „Il est bel et bon“ von Pierre Passereau eroberte wenig später ebenfalls die Herzen der Zuhörer. Der Beifall war riesig. Es war ein internationales Konzert aus dem Mittelalter. Jon Bennet, war zu hören, danach Josquin Desprez, Lowel Mason, Franz Schubert und Ivan Moody. Mehrmals liefen den Zuhörern Gefühlsschauer über den Rücken, wie sie nur musikalische Emotionen auslösen können.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, was bleibt von Musik, wenn zwischen den Aufführungen Jahrhunderte liegen? In Radeberg fand diese Frage Antwort in begeisterten Gesichtern. Und in den Pausengesprächen wurde Faszination wörtlich. Auch nach der Pause ging es um Weltmusik. Außer Ex-Beatle John Lennon leben alle Komponisten noch recht gut von und mit ihren Songs. Lennon hingegen war kurz vor Weihnachten 1980 in New York auf offener Straße ermordet worden. Der Beatlessong Blackbird brachte Erinnerung an die Oberfläche. Wie der Song Ob-La Di, Ob-La Da. Beide Lieder stammen von John Lennon und Paul McCartney. Fields of Gold von Sting, Scaborough Fair von Simon & Garfunkel und Lullaby setzten das Programm fort. Es gab immer wieder rauschenden Beifall. Die Besucher erklatschten sich zwei Zugaben. Dieses Konzert war eine glanzvolle Eröffnung des Radeberger Kulturjahres auf Schloss Klippenstein. Nach dem musikalischen Genuss schwelgten die Besucher noch eine Weile in den beiden Ausstellungen, die gerade auf dem Schloss laufen. Heidi Rosenkranz Malerei und Grafik und die Textilkunst & Applikationen von Gerda Wiedemann fanden große Beachtung.

