A 4 nach Unfall dicht Nahe der Anschlussstelle Pulsnitz krachte am Montagvormittag ein Kleintransporter in einen Lkw. Ein Mensch wurde verletzt.

Ein Kleintransporter ist am Montagvormittag auf der A 4 mit einem Lkw kollidiert. © Rocci Klein

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagvormittag auf der A 4 in Richtung Dresden ereignet. Nahe der Anschlussstelle Pulsnitz war ein Kleintransporter ins Schlingern geraten und gegen einen Lkw geprallt. Ein Mensch wurde nach Polizeiangaben bei der Kollision verletzt. In Folge des Unfalls ist die Autobahn in Richtung Dresden voll gesperrt. (szo)

