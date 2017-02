A 14 wieder frei Drei Verletzte und eine Spur-Sperrung: Erst kollidieren ein Golf und ein Lkw auf der A14 bei Nossen - dann kracht ein Audi in den Streifenwagen, der die Unfallstelle absichert.

Erst kollidieren ein Pkw und ein Lkw auf der A14 bei Nossen – dann kracht ein zweiter Pkw in den Streifenwagen, der die Unfallstelle absichert. © Halkasch

Die Polizei erhält um kurz nach 8 Uhr einen Notruf von der A14: Nach der Kollision eines Golfs mit einem Viehtransporter krachte der Pkw in die Leitplanke und blieb liegen. Sofort machte sich ein Streifenwagen auf den Weg zu Unfallstelle, um diesen abzusichern und den Unfall aufzunehmen.

Doch kaum stand der Streifenwagen vor Ort, da rammte unvermittelt ein Audi das Polizeiauto. Beide Polizisten erlitten schwere Verletzungen, wie Polizeisprecherin Katharina Geyer sagte: Ein Hubschrauber flog die am Rücken verletzte Polizistin ins Krankenhaus und eine Ambulanz brachte ihren am Kopf verletzten Kollegen ebenfalls in eine Klinik.

Auch die Frau, die den Streifenwagen rammte, erlitt Verletzungen, zu deren Schwere bisher noch niemand etwas sagen konnte. Auch ist noch unbekannt, ob oder welche Verletzungen die beiden Beteiligten des ersten Unfalls erlitten.

Eine Streifenwagen-Besatzung aus Dresden nahm sich der Verunglückten und demolierten Fahrzeuge an und veranlasste eine vorübergehende Vollsperrung der A 14 in Richtung Leipzig wegen der Bergungsarbeiten zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Nossen-Ost. Mittlerweile ist die Strecke aber wieder einspurig für den Verkehr freigegeben, die rechte Spur bleibt jedoch noch gesperrt.(stb/szo)

