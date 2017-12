99 Weihnachtspäckchen gehen auf Reisen Altenbergs Gymnasium startete eine besondere Hilfsaktion. Mit ihrem Elan konnten Lehrer und Schüler andere anstecken.

Das Ergebnis der Weihnachtsaktion vom Altenberger Gymnasium ist überwältigend, hier die Initiatoren Karin Fritzsche und Mirko Geißler. © Foto: privat

Altenberg. Bevor die Altenberger Gymnasiasten in die Weihnachtsferien starten, haben sie noch eine gute Tat vollbracht. Sie wollten anderen Menschen, denen es nicht so gutgeht, eine kleine Freude zum Weihnachtsfest machen. Dafür packten sie 99 Pakete, die ins rumänische Siebenbürgen gebracht wurden und für die Grundschule in Tecusu Vechi (Deutschtekes) bestimmt sind. „In diesem Jahr haben wir es zum dritten Mal geschafft, für jedes Grundschulkind und jeden Angestellten der Einrichtung ein Paket zu packen“, berichtet Karin Fritzsche. Sie ist Lehrerin am Altenberger Gymnasium und eine der Initiatoren dieser Aktion, die eine ganze Schule vor Weihnachten in Bewegung versetzte. Und das nun schon zum dritten Mal.

Wie es dazu kam, daran kann sich Frau Fritzsche genau erinnern. „Über den Ortsvorsteher von Sadisdorf, Mirko Geißler, habe ich viel über das Elend und die Armut im rumänischen Siebenbürgen erfahren.“ Schon länger organisiere er Hilfslieferungen mit dem ehemaligen Pfarrer Johann Stefanie für den Ort Tecusu Vechi. „Gern habe ich mich dieser Aktivität angeschlossen“, so Karin Fritzsche. Um die Menschen dort zu unterstützen, sammelt sie am Gymnasium schon längere Zeit Gebrauchsgegenstände, Kleidung usw. Die Sachen finden ihren Weg über Mirko Geißler und Johann Stefanie nach Rumänien. Doch dann erfuhr sie mehr vom Leben der Menschen dort. „Viele Familien im Ort sind so arm, dass sie sich Geschenke für ihre Kinder zu Weihnachten nicht leisten können“, berichtet Frau Fritzsche. „Das macht nicht nur traurig, sondern motiviert auch, etwas dagegen zu tun.“ So wurde die Weihnachtsaktion am Gymnasium Altenberg initiiert. „Das sprach sich schnell herum, und immer mehr Hilfswillige aus vielen Orten beteiligten sich.“ (SZ)

