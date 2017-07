97-Jährige vertreibt Diebespaar

Teurer Irrtum Bautzen. Tanken ist eigentlich gar nicht so schwer, doch bei diesem Versuch ging fast alles daneben: Ein 25-Jähriger steuerte am Mittwoch den Autobahn-Rasthof Oberlausitz an. Er wollte seinen Opel, einen Benziner, betanken. Stattdessen griff er zur größeren Zapfpistole für Diesel und presste diese mit Kraft in den Tankstutzen seines Fahrzeugs. Als er das Malheur bemerkte, bekam er den feststeckenden Rüssel nicht mehr heraus. In der Aufregung setzte er sich ans Steuer seines Wagens und wollte davonfahren. Dabei riss er die Zapfpistole samt Schlauch aus der Tanksäule. Schaden 500 Euro. Der Tankstellen-Betreiber rief die Autobahnpolizei. Den Schaden wird die Versicherung des Mannes übernehmen.

Schlampig und zu schnell Malschwitz. Eine Streife der Polizei hat am Mittwoch in Briesing (Gemeinde Malschwitz) einen Lkw gestoppt. Der Fahrer war zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zudem weitere Verstöße. So ergab die Auswertung des digitalen Kontrollgeräts, dass der 27-Jährige mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße 88 km/h statt der erlaubten 60 km/h gefahren war. Zuvor war das Gespann mit Tempo 109 auf der Autobahn unterwegs. 80 km/h wären dort erlaubt gewesen. Bei einem Blick auf die Ladefläche des Aufliegers stellten die Polizisten fest, dass die Ladung kaum gesichert war. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro rechnen sowie mit einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg.

Ohne Fahrerlaubnis Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag haben Streifen der Autobahnpolizei auf der A 4 zwei „Schwarzfahrer“ ertappt. Am Rasthof Oberlausitz kontrollierten die Beamten einen Mercedes mit Anhänger. Der 54-jährige Fahrer hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. An der Anschlussstelle Bautzen-Ost stoppte die Polizei einen Abschlepp-Laster mit Anhänger. Der 42-jährige Fahrer hätte das Gespann nicht fahren dürfen. Ihm war die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Ford Mondeo gestohlen Bautzen. Ein Ford Mondeo ist in der Nacht zu Donnerstag in der Fiedlerstraße in Bautzen gestohlen worden. Das silbergraue Fahrzeug hat das Kennzeichen BZ AF 1225. Der Wagen ist zwei Jahre alt, der Eigentümer beziffert den Wert auf 20.000 Euro.

Zeugen gesucht Bautzen. Wer hat diesen Unfall beobachtet? Am Albrechtsbach in Bautzen stieß am vergangenen Freitag zwischen 14.30 und 15 Uhr ein dunkler Wagen gegen einen Skoda. Der Skoda parkte kurz vor der Bahnbrücke. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon. Hinweise an das Polizeirevier Bautzen (03591) 356-0.